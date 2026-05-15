viernes 15  de  mayo 2026
CULTURA Y MÚSICA

Grandes voces del pentagrama cubano se reunirán en Cuba Nostalgia

Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Aymeé Nuviola, Ronkalunga, Brenda Navarrete, Lena Burke y Malena Burke figuran entre las voces que animarán la nueva edición del evento, junto a la agrupación El Niño y La Verdad.

Música y baile son algunas de las expresiones que sobresalen en el evento Cubanostalgia.

Música y baile son algunas de las expresiones que sobresalen en el evento Cubanostalgia.

DANIEL CASTROPÉ - DLA
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez.&nbsp;

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez. 

JJ BLANCO H.
La cantante Aymée Nuviola.

La cantante Aymée Nuviola.

ALEJANDRO AZCUY/CORTESÍA PAULO SIMON
La intérprete y percusionista Brenda Navarrete.

La intérprete y percusionista Brenda Navarrete.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Lena Burke, cantante, pianista y compositora.

Lena Burke, cantante, pianista y compositora.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Ronkalunga, entre los músicos que darán vida a Cubanostalgia 2026.

Ronkalunga, entre los músicos que darán vida a Cubanostalgia 2026.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La bolerista cubana Malena Burke.&nbsp;

La bolerista cubana Malena Burke. 

JJ BLANCO H.
El intéprete cubano Willy Chirino.

El intéprete cubano Willy Chirino.

GISELLE SANTALUCCI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Figuras consagradas de la música cubana y nuevos talentos volverán a compartir escenario en Cuba Nostalgia, la tradicional cita cultural que reunirá el 17 y 18 de mayo a miles de asistentes en el Miami-Dade County Fair & Exposition, ubicado en Coral Way y la avenida 107 del suroeste de Miami.

La programación incluirá conciertos, espectáculos y presentaciones de artistas que, desde distintas generaciones y estilos musicales, coinciden en un mismo propósito: celebrar la cubanía y mantener vivas las tradiciones culturales fuera de la isla.

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En entrevistas concedidas a DIARIO LAS AMÉRICAS, varios de los invitados compartieron sus expectativas sobre esta edición y el significado que tiene formar parte del encuentro más representativo de la comunidad cubana en todo Estados Unidos.

Para Amaury Gutiérrez, regresar al escenario de Cuba Nostalgia representa un reconocimiento a las tradiciones y a la identidad cultural de la Mayor de las Antillas.

“Es un honor poder cantar en este festival. Es, creo, la tercera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Gracias a Peter Regalado por haberme invitado una vez más. Es un evento muy importante, un homenaje a la cultura cubana, a nuestra música”.

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El cantautor cubano Amaury Gutiérrez.

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez.

El cantautor aseguró además que la ocasión estará marcada por un clima de expectativa entre muchos cubanos dentro y fuera del país.

“Yo creo que este año va a ser diferente y especial por todas las cosas que están por ocurrir en Cuba. Cosas buenas”.

Gutiérrez adelantó que se presentará el 16 de mayo a las seis de la tarde acompañado de su banda y de nuevos temas.

“Va a ser una noche espectacular”, concluyó.

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La cantante Aymée Nuviola.

La cantante Aymée Nuviola.

Por su parte, Aymeé Nuviola describió la cita como un espacio de unión para la comunidad cubana.

“Representa reunirme con mi gente, representa encontrarme de manera masiva con mi cultura, con mi costumbre, con una comunidad. Y este año representa visualizar una Cuba libre”.

La cantante también habló sobre el sentimiento de esperanza que, según afirmó, comparten muchos cubanos sin importar la geografía.

“Estamos muy esperanzados en que realmente de una vez por todas ya vamos a salir de esa dictadura”.

Nuviola estará el 17 de mayo con un espectáculo cargado de energía y alegría.

“Traigo temas que están sonando en la radio en este momento, canciones que ya son parte siempre de mi repertorio, y mucha alegría”.

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La intérprete y percusionista Brenda Navarrete.

La intérprete y percusionista Brenda Navarrete.

La percusionista y cantante Brenda Navarrete también expresó su entusiasmo por integrar la cartelera artística.

“Imagínate estar en un evento con tantos años de historia, que representa a Cuba aquí en Estados Unidos. Es un orgullo enorme formar parte de algo así. Yo, cubanaza, estoy como los dioses. Me siento honrada, me siento muy feliz de ser parte”.

También debutará en esta edición Ronkalunga, quien aseguró sentirse emocionado por coincidir con figuras a las que admiró durante años.

“Estar en Cuba Nostalgia representa un gran honor para mí, porque voy a compartir con artistas de muy alto nivel, a quienes hasta hace muy poco veía desde las gradas, admirándolos y aprendiendo de ellos. Ahora tener la oportunidad de compartir escenario con ellos es un placer enorme, algo que voy a disfrutar muchísimo. La verdad, estoy muy feliz”.

CUBANOSTALGIA 2026
Ronkalunga, entre los músicos que darán vida a Cubanostalgia 2026.

Ronkalunga, entre los músicos que darán vida a Cubanostalgia 2026.

El músico definió este debut como uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Es la primera vez que participo en este evento y espero que no sea la última”.

Y aprovechó para extender la invitación al público.

“Lo que queda es invitar a todos a que este 16 de mayo vengan a Cuba Nostalgia, a disfrutar de la música cubana y de toda la cubanía que se vive aquí. Los espero”.

Malena y Lena Burke
Malena y Lena Burke.

Malena y Lena Burke.

Otras de las artistas invitadas como de costumbre será Malena y Lena Burke, esta última destacó el carácter familiar y multicultural que ha alcanzado el encuentro con el paso del tiempo.

“Yo emocionadísima de que Peter Regalado cuente con nosotros, con la familia Burke, porque mi mamá está el domingo diecisiete y yo estoy el mayo dieciséis, el sábado”.

La intérprete aseguró que el acontecimiento ha logrado reunir en Miami a comunidades de múltiples nacionalidades alrededor de una misma herencia cultural.

“Cada año es Cuba Nostalgia, pero es de todos en Miami: de venezolanos, colombianos, de todas partes, de los boricuas, de los mexicanos, porque todos nos unimos en una sola voz”.

Burke adelantó además que interpretará por primera vez en el evento uno de sus temas más recientes junto a su banda.

“Voy a cantar mi canción ‘A Celia’ por primera vez en Cuba Nostalgia”.

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