viernes 15  de  mayo 2026
SERVICIO COMUNITARIO

United HomeCare reúne en Miami a líderes comunitarios y figuras públicas durante los Premios Claude Pepper

La organización celebró su aniversario 52 con una ceremonia en el Pullman Hotel de Miami dedicada al reconocimiento de líderes vinculados a la salud, la labor social y el cuidado de personas mayores en el sur de Florida

Líderes políticos, representantes del sector de la salud, empresarios y figuras cívicas del sur de Florida participaron en el encuentro.

Líderes políticos, representantes del sector de la salud, empresarios y figuras cívicas del sur de Florida participaron en el encuentro.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dirigió unas palabras de reconocimiento a la institución.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dirigió unas palabras de reconocimiento a la institución.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Durante el encuentro fueron reconocidas figuras del ámbito empresarial, social y de la salud por sus contribuciones a la región.

Durante el encuentro fueron reconocidas figuras del ámbito empresarial, social y de la salud por sus contribuciones a la región.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Organizadores del evento destacaron el papel de la organización en la comunidad.

Organizadores del evento destacaron el papel de la organización en la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
United HomeCare resaltó además el impacto de sus programas de formación laboral para asistentes de salud en el hogar.

United HomeCare resaltó además el impacto de sus programas de formación laboral para asistentes de salud en el hogar.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El senador estatal René García, figuró entre los invitados.

El senador estatal René García, figuró entre los invitados.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, recibió un reconocimiento por su aporte a causas comunitarias.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, recibió un reconocimiento por su aporte a causas comunitarias.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El 31 Almuerzo Anual de los Premios Claude Pepper se realizó en el Hotel Pullman de Miami.

El 31 Almuerzo Anual de los Premios Claude Pepper se realizó en el Hotel Pullman de Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Como parte del evento se hizo una subasta con prendas de alto valor.

Como parte del evento se hizo una subasta con prendas de alto valor.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El almuerzo anual Claude Pepper es considerado uno de los encuentros más tradicionales organizados por United HomeCare en Miami.

El almuerzo anual Claude Pepper es considerado uno de los encuentros más tradicionales organizados por United HomeCare en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Líderes políticos, representantes del sector de la salud, empresarios y figuras cívicas del sur de Florida participaron este viernes en el 31 Almuerzo Anual de los Premios Claude Pepper, organizado por United HomeCare (UHC) en el Pullman Hotel de Miami para reconocer trayectorias vinculadas al servicio social y la atención a personas mayores.

La ceremonia también sirvió para conmemorar el aniversario 52 de United HomeCare, organización dedicada a programas de asistencia en el hogar, apoyo social y servicios dirigidos a la población envejeciente y comunidades vulnerables de Miami-Dade y Broward.

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El senador estatal René García, figuró entre los invitados.

El senador estatal René García, figuró entre los invitados.

Entre los asistentes figuraron la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava; los senadores estatales René García e Ileana García; el recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández; y el representante estatal de Florida por el Distrito 112, Alex Rizo.

Durante el encuentro fueron reconocidas figuras del ámbito empresarial, social y de la salud por sus contribuciones a la región. Entre los homenajeados destacaron el doctor Rudolph “Rudy” Moise, quien recibió el Lifetime Achievement Award; el exjugador de la NBA Alonzo Mourning, distinguido con el Thelma Gibson Community Service Award; así como The Rok Family, reconocida con el Community Builder Award.

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La ceremonia incluyó además reconocimientos para Charlene Zein, Alex Rizo, Dariel Fernández, Armando Fernández y Miriam Singer por sus aportes en áreas vinculadas al servicio público, salud, educación, filantropía y desarrollo social.

Durante la jornada también fue entregada una proclama oficial como parte de los homenajes realizados durante la ceremonia.

Organizadores del evento destacaron la importancia de fortalecer programas relacionados con el cuidado de personas mayores, la capacitación de trabajadores de asistencia en el hogar y el apoyo a familias que enfrentan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

United HomeCare aniversario 52
United HomeCare resaltó además el impacto de sus programas de formación laboral para asistentes de salud en el hogar.

United HomeCare resaltó además el impacto de sus programas de formación laboral para asistentes de salud en el hogar.

United HomeCare resaltó además el impacto de sus programas de formación laboral para asistentes de salud en el hogar y las iniciativas desarrolladas para ampliar el acceso a servicios de atención social tanto en Miami-Dade como en Broward.

El almuerzo anual Claude Pepper es considerado uno de los encuentros más tradicionales organizados por United HomeCare en Miami y reúne cada año a representantes institucionales, empresarios y figuras públicas vinculadas a iniciativas de apoyo y servicio en la región.

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