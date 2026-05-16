Amaury Gutiérrez:" Este es el año de la esperanza"

MIAMI.- Tras tres años ausente del escenario de Cuba Nostalgia, Amaury Gutiérrez regresa a la gran fiesta de la cultura cubana en el exilio, en una edición marcada por la esperanza de un cambio sociopolítico en la isla, que muchos ven más cerca que nunca.

“Este es el año de la esperanza. Después de tantos años de lucha contra esa dictadura, los cubanos no hemos podido derrotarla. Yo creo que no está mal pedir ayuda. Europa tuvo que pedir ayuda dos veces. Entonces no está mal pedirle ayuda a un vecino que siempre nos ha sacado las castañas del fuego”, expresó Amaury Gutiérrez en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Y este año es diferente porque existe la esperanza profunda de que el problema de Cuba se va a resolver para bien. Entonces será un Cuba Nostalgia diferente. Quizá cuando sea el evento ya haya ocurrido el milagro y llegue el día luminoso”.

Para el cantautor ganador del Latin Grammy, Miami ha sido la encargada de reinventar esa Cuba que el régimen le arrebató a todos sus hijos dispersos por el mundo. Precisamente, encuentros como Cuba Nostalgia logran ese propósito.

“Me gusta este evento porque recrea. Vamos a tener en cuenta que esta ciudad se ha encargado de recrear la Cuba que nos quitaron, desde la gastronomía hasta las costumbres. Entonces, es una recreación de la Cuba luminosa a la cual queremos regresar”, dijo.

En cuanto a qué repertorio tiene preparado para su actuación el sábado 16 de mayo, adelantó que trae sorpresas porque su pluma de compositor nunca descansa.

“Yo siempre estoy escribiendo canciones, aunque no haya una grabación. Algunas las monto con mi banda y las estrenamos directamente en vivo. Hay otras que no puedo dejar de cantar en mis shows, porque fueron temas que sonaron en la radio, en televisión, en todos lados. Algunas cantadas por mí y otras que he escrito para otros artistas, que han sonado en todos los medios”, comentó.

Sobre lo que cantará ese día, anticipó: “Hay una canción que se llama Te quiero, que dediqué a mi esposa Lily, que no se ha grabado, pero la he cantado en vivo, en una gira en Colombia. Fue increíble como la gente cantaba esa canción. Yo he tenido suerte, porque la inspiración siempre es un regalo de Dios”.

“Hay cosas que se te ocurren que la gente se identifica con esa música. Y hay otras que dices: 'Esta canción está buenísima'. La voy a montar con mi banda, la voy a probar en vivo. Y la cantas en vivo y no pasa nada. Pero hay otras que de la primera vez la gente canta contigo”.

Y es que no existe fórmula mágica que cree un éxito musical. Sin embargo, el público tiene la clave, según Gutiérrez.

“Eso es un misterio. Nosotros sabemos que una canción debe tener una estructura, verso. Coro, o verso precoro. A veces tiene una C por ahí atrás, un puente. Pero eso lo sabemos y trabajamos en base a eso. Porque yo soy un entertainer y mi música tiene que gustarle a la gente. Eso lo tengo clarito desde los primeros años que viví en México. Pero hay cosas que las canciones tienen o no tienen y al final la gente es quien pone una canción en el lugar donde va. Imagínate que tú le pones un título y la cantas en vivo, y la gente, a veces, no le pones el título que tú le pusiste, sino que la nombra de otra manera. Entonces, el éxito de una música depende de lo que la gente elija”.

Otras canciones también tienen cabida en una noche dedicada a la añoranza y, en esta ocasión, también a la esperanza.

“Es una experiencia muy linda. Hay canciones, por ejemplo, una que escribí que se llama Balsero. Hay otra que se llama País. Son canciones que yo canto y la gente se identifica plenamente con esos mensajes, esos temas, en esta ciudad, porque son temáticas que tienen que ver directamente con lo que hemos vivido dentro de Cuba y en el exilio. Entonces, hay canciones que nos pueden faltar”, comentó.

“Cuba Nostalgia refleja la esencia de esta ciudad. A mí siempre me llama la atención que Miami se ha convertido en la sede de la gastronomía cubana. Hay jóvenes cubanos que llegan y los llevas a un restaurante y no conocían platillos, porque el comunismo acabó con todo eso, llevó a Cuba a la pobreza, a cero. La cultura cubana ha sobrevivido porque es muy fuerte y tiene mucha identidad. Y gracias a la diáspora, porque mucha gente dentro de la isla no tiene ni idea. La primera vez que yo escuché a Celia Cruz fue a los 27 años. ¿Tú te imaginas? Así que gracias, Miami, y a la diáspora que, a través de eventos como este, se ha encargado de conservar nuestra cultura”.

Pero existe un vehículo que une a los cubanos y también se encarga de fomentar esa identidad.

“La música cubana es la marca suprema de nuestra cultura. Estamos hablando de una música muy poderosa, que proviene de un país que tenía 5 o 6 millones de habitantes cuando invadió el cine mexicano, Hollywood, Europa, América Latina y el resto del mundo. Entonces, la música cubana es una de las músicas más importantes que ha existido en la historia del planeta”, afirmó.

“Me siento muy orgulloso de ser músico cubano. Es una cosa muy linda, muy representativa. Este evento es un reflejo de todo ese fenómeno. De una música que ha sobrevivido a todo. Una música que incluso le han cambiado el nombre. Tenemos que estar orgullosos de eso. Hay países a los que Dios le dio petróleo, recursos naturales. Y a Cuba le dio música. Cuba es música”.

Si fuera a dedicar una canción suya al espíritu de la edición 2026 de Cuba Nostalgia, sería una que habla del anhelo de libertad que siempre ha envuelto a los nacidos en la Mayor de las Antillas.

“Sería la canción Balsero, porque refleja lo que es el espíritu de Dios. La añoranza de libertad del pueblo cubano, porque para tirarse en una balsa a un mar que es un río caudaloso, porque el Estrecho de Florida es un río caudaloso y lleno de tiburones. Para hacer eso, hay que amar profundamente el sueño de la libertad. Esa canción refleja ese espíritu. Y formó parte de mi disco que ganó el Grammy Latino”, expuso.

Balsero se desprende de Sesiones Íntimas (2011), que le valió el Latin Grammy al mejor álbum de cantautor.

Cuba Nostalgia se celebra el 16 y 17 de mayo en el Miami-Dade County Fair & Expo Center.