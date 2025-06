Charlize Theron ironiza sobre la fastuosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

MIAMI- Mientras la élite de Hollywood y el mundo de los negocios se congregaban en Venecia para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez , la actriz Charlize Theron no pudo evitar hacer un comentario al respecto, sin embargo no fue para unirse a las celebraciones que incluyeron eventos previos y posteriores al enlace nupcial.

El sábado, durante su discurso en la quinta edición de la Block Party para el Charlize Theron Africa Outreach Project, celebrado en los Universal Studios de Los Ángeles, la actriz no se contuvo.

¿Charlize Theron bromeaba?

"Creo que somos las únicas personas que no han recibido una invitación para la boda de Bezos", bromeó Theron desde el escenario. Y añadió, con un tono sarcástico que hizo eco en los presentes: "Pero no pasa nada porque ellos apestan y nosotros somos 'cool'", según reportó The Hollywood Reporter.

Aunque Page Six sugirió que el comentario de la actriz podría haber sido una broma, Theron no ha emitido ninguna aclaración al respecto.

La Charlize Theron Africa Outreach Project, fundada en 2007, se dedica a invertir y promover la salud y la seguridad de los jóvenes en el sur de África para crear un futuro más equitativo para todos.

El comentario de Theron a Bezos y Sánchez parece vincularse sutilmente con la temática del dinero y la caridad, un pilar fundamental de su proyecto. Sin embargo, vale mencionar que a pesar de la ostentación, la pareja solicitó a sus invitados que, en lugar de regalos, hicieran donaciones para la conservación de Venecia.