Jennifer López regresa a los escenarios con la gira "Up All Night"

MIAMI.- Jennifer López ha confirmado una nueva gira internacional, Up All Night: Live in 2025, que la llevará por Europa, el Medio Oriente y Asia Central este verano. La noticia fue anunciada por la propia artista el domingo, generando una gran expectativa entre sus seguidores.

Posteriormente, la artista se trasladará al Medio Oriente para ofrecer conciertos en los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, antes de dirigirse a Kazajistán, Armenia, Turquía y Uzbekistán. El tour concluirá el 10 de agosto en el Estadio Central de Almaty, Kazajistán.

Detalles

La preparación de López para esta serie de conciertos ha sido documentada en sus redes sociales, donde ha compartido imágenes de los ensayos con el coreógrafo Derek Hough y de su intensa rutina de acondicionamiento físico.

Esta nueva gira marca un retorno significativo a los escenarios para la cantante, cuya última gira formal fue "It’s My Party" en 2019. Previamente, una gira por Norteamérica en apoyo de su álbum "This is Me… Now" de 2024 fue cancelada para que Lopez pudiera dedicar tiempo a su familia y amigos.

Además de su regreso musical, López también se prepara para su retorno a la gran pantalla. El 10 de octubre, estrenará la adaptación cinematográfica del musical de Broadway de 1993, "Kiss of the Spider Woman", dirigida por Bill Condon.

En la película, López interpreta a Ingrid Luna. La trama sigue a dos prisioneros (Diego Luna y Tonatiuh) quienes, mientras están confinados durante los últimos días de la Guerra Sucia de Argentina (1974-1983), crean rutinas de canto y baile inspiradas en los icónicos papeles de la actriz.