Cinco películas de Kirk Douglas que hay que ver

Estos son cinco de sus papeles más destacados:

- "El ídolo de barro" (1949) -

En inglés "Champion". Douglas ganó con un gancho su primera nominación al Óscar con su papel como Midge Kelly, un boxeador mujeriego que batalla contra sus propios demonios mientras escala en el deporte.

Grabada en 23 días con un presupuesto de 600.000 dólares, la película terminó siendo la gallina de los huevos de oro para el director Mark Robson, que usó una de sus escenas para "El Valle de las Muñecas", 20 años después.

- "Cautivos del mal" (1952) -

En inglés "The Bad and the Beautiful". Protagonizada junto a Lana Turner, Douglas interpreta al ambicioso e implacable productor de películas Jonathan Shields, que utiliza sin escrúpulos a colegas y amigos para llegar a la cima.

El actor perdió de nuevo el Óscar, pero Gloria Grahame ganó como actriz secundaria con una actuación récord de tan sólo nueve minutos y 32 segundos.

- "20.000 leguas de viaje submarino" (1954) -

La adaptación de la novela de Julio Verne -la primera película de ciencia ficción filmada con Cinemascope- muestra a Douglas como el ballenero Ned Land. La película tiene una aprobación de 89% en el sitio Rotten Tomatoes y es considerada como una de las mejores cintas de Disney.

En su autobiografía, Douglas recuerda que, para mantener su reputación de mero macho, insistió en hacer una escena en la que se paseaba con una mujer hermosa del brazo antes de tomarse a golpes con un marinero.

- "Sed de vivir" (1956) -

En inglés "Lust for Life" y en España titulada "El loco del pelo rojo". Su interpretación de un perturbado Van Gogh le valió su tercera nominación al Óscar.

Recordaba el actor que durante la filmación de la escena en la que el pintor -mentalmente enfermo y enredado en relaciones infelices- se corta la oreja, el pequeño Michael Douglas salió corriendo por el set pensando que su padre de verdad se había mutilado.

- "Espartaco" (1960) -

Sin duda es el papel por el que es mejor conocido Douglas. Su retrato del esclavo rebelde convertido en gladiador cementó su lugar no sólo en la historia del cine, sino de la cultura popular moderna.

La cinta épica, dirigida por Stanley Kubrick, puso además fin a la lista negra que vetaba comunistas en la industria. Douglas, cuya compañía produjo la película, le dio el crédito al autor vetado Dalton Trumbo.

John F. Kennedy, entonces presidente electo, rompió filas y vio la película en contraposición a la Legión Americana de veteranos que hizo campaña en contra.