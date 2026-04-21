Conozca a los ganadores del Miami Film Festival 2026

MIAMI.- El Miami Film Festival 2026 reafirma su posición como el epicentro del cine iberoamericano e internacional, celebrando la excelencia cinematográfica. Esta gala anual reconoce el talento emergente y consolidado, otorgando importantes incentivos económicos que impulsan la innovación narrativa y el futuro del cine.

Los Premios del Jurado, en su 43.ª edición anual, destacaron a la cinta On The Road, la cual se alzó con el prestigioso Premio MARIMBAS.

A continuación, presentamos la lista completa de los filmes ganadores y los finalistas de esta edición:

Premio MARIMBAS ($10,000)

Ganador: On The Road

Este galardón forma parte de una competencia internacional para largometrajes narrativos seleccionados por el jurado que mejor ejemplifican la riqueza y resonancia para el futuro del cine. El ganador de este premio recibe un incentivo en efectivo de $10,000.

Premio al Largometraje Made in MIA ($15,000)

Este premio se otorga tras una selección del jurado a películas de cualquier género que cuenten con una parte sustancial de su contenido (historia, ambientación y locación real de rodaje) en el sur de Florida (condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y/o Monroe) y que utilicen mejor sus historias y temas para lograr una resonancia universal.

Premio Jordan Ressler a la Mejor Ópera Prima ($10,000)

Creado por la familia del fallecido Jordan Ressler en el sur de Florida y patrocinado por el Fondo Benéfico Jordan Ressler, este reconocimiento se presenta a la mejor película seleccionada por el jurado realizada por un cineasta que debuta en el largometraje narrativo.

Premio al Cortometraje Made in MIA ($5,000)

Primer finalista: "Colada", dirigido por Carmen Peláez.

Premio Internacional de Cortometrajes de Miami ($4,000)

Finalista: A Hand to Hold, dirigido por Philip Clyde-Smith.