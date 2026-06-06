sábado 6  de  junio 2026
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En imágenes: Brad Pitt e Inés de Ramón asisten a torneo de tenis en París

El actor estadounidense Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón asistieron a la competencia final femenina del torneo de tenis French Open, que tuvo lugar este sábado 6 de junio en el complejo Roland-Garros, en París. La pareja estuvo acompañada del músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani. Pitt ha estado en el ojo público por estos días luego de no haber asistido a la graduación de su hija mayor, Zahara, quien ahora solo usa el apellido de su madre, la actriz Angelina Jolie. Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, habría solicitado en agosto de 2024 cambiar su nombre legalmente para solo reflejar el apellido materno. Y, recientemente, Maddox, el primer hijo que Jolie y Pitt adoptaron juntos, siguió los pasos de sus hermanas.

Brad Pitt e Inés de Ramón al torneo de tenis French Open en París.

Brad Pitt e Inés de Ramón al torneo de tenis French Open en París.

AFP
El músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani, junto a Inés de Ramón y Brad Pitt, en el torneo de tenis French Open, en París.

El músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani, junto a Inés de Ramón y Brad Pitt, en el torneo de tenis French Open, en París.

AFP
Inés de Ramón y Brad Pitt entre el público asistente al torneo de tenis French Open.

Inés de Ramón y Brad Pitt entre el público asistente al torneo de tenis French Open.

AFP
El actor estadounidense Brad Pitt.

El actor estadounidense Brad Pitt.

AFP
El músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani, junto a Inés de Ramón y Brad Pitt, en el torneo de tenis French Open, en París.

El músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani, junto a Inés de Ramón y Brad Pitt, en el torneo de tenis French Open, en París.

AFP
El actor estadounidense Brad Pitt.

El actor estadounidense Brad Pitt.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
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