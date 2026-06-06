En imágenes: Brad Pitt e Inés de Ramón asisten a torneo de tenis en París

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El actor estadounidense Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón asistieron a la competencia final femenina del torneo de tenis French Open, que tuvo lugar este sábado 6 de junio en el complejo Roland-Garros, en París. La pareja estuvo acompañada del músico Flea y la diseñadora de moda Melody Ehsani. Pitt ha estado en el ojo público por estos días luego de no haber asistido a la graduación de su hija mayor, Zahara, quien ahora solo usa el apellido de su madre, la actriz Angelina Jolie. Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, habría solicitado en agosto de 2024 cambiar su nombre legalmente para solo reflejar el apellido materno. Y, recientemente, Maddox, el primer hijo que Jolie y Pitt adoptaron juntos, siguió los pasos de sus hermanas.