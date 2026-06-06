sábado 6  de  junio 2026
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"Masters of the Universe" llega a salas de cine de EEUU

Entrevista a los actores Christian Vunipola y Jon Xue Zhang por el estreno en salas de cine de "Masters of the Universe", una comedia de acción y ciencia ficción

Master of the Universe&nbsp;es el nuevo live-action basado en los famosos juguetes de Mattel.&nbsp;

Master of the Universe es el nuevo live-action basado en los famosos juguetes de Mattel. 

Cortesía/ Amazon MGM Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Este fin de semana abre en cartelera Masters of the Universe, el segundo live action inspirado en los famosos juguetes de Mattel que causaron un furor entre los niños de los 80s. Dirigida por Travis Knight (Bumblebee, Kubo and the Two Strings), la película nos presenta a Adam (Nicolas Galitzine), un joven que en su infancia fue exiliado de su planeta natal (Eternia) y que desde entonces no ha parado de buscar una misteriosa espada que podría devolverlo a su lugar de origen.

Mezclando la comedia física y auto-consciente con acción, ciencia ficción y fantasía, Masters of the Universe se inspira en los cómics, caricaturas animadas y memes de hace décadas para traer una experiencia que reúna en las salas de cine a padres e hijos y revitalizar así la franquicia. Con un cast de lujo conformado por actores como Idris Elba, Jared Leto, Alison Brie, Camila Mendes y Kristen Wig, la película apunta a ser uno de los blockbusters de la temporada.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Christian Vunipola (quien da vida a Hussein, el mejor amigo del protagonista) y Jon Xue Zhang (que interpreta a Ram Man, uno de los personajes más icónicos de la serie animada). Ambos nos contaron su conexión con la franquicia en su infancia y a través de los memes, la conmoción que causó en sus hogares el haber obtenido el papel, su experiencia en el set compartiendo con el equipo, los deseos de explorar nuevos registros en una secuela y muchas cosas más.

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