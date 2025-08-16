sábado 16  de  agosto 2025
MODA

Diseñadores y joyeros afinan detalles para la Semana de la Moda de Madrid

Los españoles Moisés Nieto, Roberto Verino o Teresa Helbig, entre los diseñadores que inaugurarán la Semana de la Moda de Madrid, del 13 al 16 de septiembre

Moisés Nieto, Roberto Verino o Teresa Helbig abrirán la Semana de la Moda de Madrid en los Jardines de Plaza de Oriente.

Madrid es Moda vía Europa Press

MADRID.- Los españoles Moisés Nieto, Roberto Verino o Teresa Helbig, entre los diseñadores que inaugurarán la Semana de la Moda de Madrid con el desfile en los Jardines de Plaza de Oriente organizado por Madrid es Moda (MeM), una iniciativa de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

En su décima edición, del 13 al 16 de septiembre, MeM acercará la moda de autor española en eventos celebrados por toda la ciudad y que inaugurará el desfile, que recibirá a más de 20 diseñadores.

Concretamente, participarán firmas y creadores como Acromatyx, Adlib Ibiza, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, Isla Bonita Moda, Johanna Calderón, Juan Avellaneda x See Iou, Maison Mesa, ManéMané, María Lafuente, Miguel Marinero, Oteyza, Roberto Torretta, la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) y The Extreme Collection.

Regresa también Madrid es Moda HUB, un programa paralelo de actividades, como 'pop ups', puertas abiertas, lanzamientos digitales y charlas que será punto de encuentro de creadores, profesionales y público.

Además, Madrid es Moda acogerá a los 20 artistas joyeros que forman el Colectivo Escultura Tímida: Ainoa Corres, Ani Flys, Isidoro Hernández, Esteban Erosky, Paula Velásquez, Andrés Gallardo, TO BE Continued, Sandra Pampin, Teresa Estapé, Saskia Bostelmann, Helena Rohner, Suma Cruz, Catalina D'Anglade, Julieta Álvarez, Carmela Nogales, Papiroga, Laura González (Lalabeyou), Lucía Deassin, Gimena Caram y Anton Heunis.

Y, aunque la organización no ha desvelado los detalles, Madrid es Moda y Ayuda en Acción se unirán para impulsar un proyecto que une moda, compromiso social e inspiración para resaltar "la importancia de ofrecer oportunidades a la juventud", objetivo que comparten ambas entidades.

En su décimo aniversario, Madrid es Moda se presenta como un proyecto "pionero" en acercar la moda lenta nacional a la calle y en dar visibilidad y defender los oficios y artesanos que la definen. En otras ediciones, la Puerta de Alcalá, la Plaza de la Villa, el Museo Arqueológico Nacional, los patios de la Real Academia de Bellas Artes, la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano o el monumento a Alfonso XII del estanque del Parque de El Retiro han sido escenario de sus diferentes aperturas y actividades.

FUENTE: Europa Press

