The Meliá Collection aterriza en Perú con nuevo hotel boutique en Lima

The Meliá Collection Lima ofrecerá una experiencia de lujo conectada con la identidad local para descubrir la riqueza cultural de Lima

The Meliá Collection aterriza en Perú con un nuevo hotel boutique en Lima.&nbsp;

The Meliá Collection aterriza en Perú con un nuevo hotel boutique en Lima. 

MHI vía Europa Press

MIAMI.- Meliá Hotels International amplía su presencia en Latinoamérica con la firma de un exclusivo hotel boutique bajo su marca de lujo The Meliá Collection en Lima, Perú, según informó la cadena hotelera española.

Se trata del primer establecimiento de esta categoría que la compañía abre en el país andino, ubicado en el corazón del centro histórico limeño, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El nuevo hotel, que abre sus puertas en dos fases -la primera en julio de 2026 con 61 habitaciones y la segunda en julio de 2027, completando 107 habitaciones-, estará situado junto a emblemáticos puntos turísticos como la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno.

El edificio, conocido como la Casa de la Pila, cuenta con una profunda carga histórica y cultural: fue sede del Club Thalia, punto de encuentro de intelectuales limeños en los siglos XVII a XIX, y albergó los orígenes del diario El Comercio en 1839. Actualmente, está en proceso de restauración bajo la supervisión del experto Cirilo Bernui Tafur.

The Meliá Collection Lima ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo conectada con la identidad local, incluyendo un programa cultural exclusivo para descubrir la riqueza artística, gastronómica y patrimonial de Lima desde una mirada auténtica.

Como explica Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, esta nueva firma, representa un paso más en su estrategia de crecimiento en Latinoamérica, "apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana".

El proyecto ha contado con el respaldo de Promperú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, cuyo director de Promoción de Inversiones Empresariales, Daniel Córdova, resaltó la importancia de atraer inversiones a zonas con valor patrimonial y turístico, como el Centro Histórico de Lima.

El hotel será gestionado por Meliá Hotels International y es propiedad de la empresa peruana Hoteles Bera, conformada por las familias Bernui-Tarazona y Ramos-Bernui.

Con esta apertura, Meliá refuerza su presencia en Perú, donde ya opera dos hoteles en Lima: Meliá Lima, que celebra 25 años este 2025, y INNSiDE Miraflores.

FUENTE: Europa Press

