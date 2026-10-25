domingo 25  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Drake celebra 40 años en fiesta de lujo junto a los Backstreet Boys

Entre las celebridades asistentes al evento figuraron personalidades como Travis Scott, Jack Harlow, Landon Barker, Alix Earle y Ashtin Earle

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Kevin Winter/Getty Images
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El rapero canadiense Drake celebró la llegada de sus 40 años con una exclusiva y ostentosa fiesta privada que reunió a cerca de 400 invitados en el club Casa Cipriani, ubicado en Manhattan.

El intérprete de Best I Ever Had adelantó sus festejos de cumpleaños con una velada caracterizada por la ambientación de lujo, la presencia de destacadas figuras del espectáculo y presentaciones musicales sorpresa.

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Entre las celebridades asistentes al evento figuraron personalidades como Travis Scott, Jack Harlow, Landon Barker, Alix Earle y Ashtin Earle, en una noche que incluyó además una aparición sobre el escenario junto a la agrupación Backstreet Boys.

Sorpresas millonarias para los invitados

Uno de los aspectos más comentados de la velada fue la generosidad del anfitrión, quien agasajó a los presentes con bolsas de firmas exclusivas como Chanel y Hermès, además de organizar una dinámica de entregas de premios en efectivo.

“El lugar estaba decorado con mucho lujo pero con buen gusto. Drake se encargó de consentir a sus invitados con bolsas de diseñador y premios en efectivo que iban desde los 10 mil dólares hasta el millón de dólares”, reveló una fuente cercana al evento a la revista People.

De acuerdo con los reportes recogidos por la publicación estadounidense, la celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada en un ambiente festivo, sirviendo como la primera de varias reuniones planificadas por el artista canadiense para conmemorar su nueva década.

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