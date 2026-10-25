domingo 25  de  octubre 2026
ARTES VISUALES

Retrato de Brigitte Bardot pintado por Kees van Dongen alcanza 1,35 millones de euros

La obra, conservada durante más de 60 años en el taller del artista, protagonizó una intensa puja de 40 minutos

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo).

AFP

PARIS.- Un retrato de la actriz francesa Brigitte Bardot realizado por el pintor Kees van Dongen se vendió este sábado por 1,35 millones de euros en una subasta celebrada en París, en el marco de la semana de Art Basel Paris, informó la casa de subastas Artcurial.

La obra, conservada durante más de 60 años en el taller del artista, protagonizó una intensa puja de 40 minutos durante la venta de arte moderno y contemporáneo, señaló Artcurial en un comunicado.

Lee además
En esta foto de archivo, el rapero estadounidense Nicki Minaj llega a la Met Gala 2019 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Nicki Minaj sube al avión presidencial para unirse a Trump en mitin en Michigan
Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

El retrato, titulado 'B.B. aux yeux d'autruche' (BB con ojos de avestruz), fue realizado en 1959 y había salido al mercado con una estimación de entre 800.000 y 1,2 millones de euros.

Es un óleo sobre lienzo de 130 por 97 centímetros que muestra a Bardot en los años posteriores al estreno de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), película que contribuyó a convertirla en un icono internacional.

La sesión fotográfica en la que se realizó el retrato fue organizada por la revista Paris Match y documentada por el fotógrafo Izis, según Artcurial.

Van Dongen, nacido en los Países Bajos y establecido en París, fue uno de los retratistas destacados de la sociedad francesa del siglo XX. Su estilo se caracteriza por los colores intensos y los contrastes, presentes en el fondo amarillo del retrato de Bardot.

Un Gauguin y un Basquiat, también a subasta

Las tres sesiones de arte moderno, contemporáneo y cerámica contemporánea organizadas por la casa de subastas el viernes y este sábado recaudaron un total de 20,88 millones de euros, comisiones incluidas, por la venta de 220 lotes.

Entre las principales adjudicaciones figuró el cuadro 'Breton et Bretonne au Pouldu', de Paul Gauguin, que alcanzó los 2,61 millones de euros, mientras que una obra sin título de Jean-Michel Basquiat, fechada en 1981, se vendió por 1,06 millones de euros.

'La petite Fenêtre', de Pierre Bonnard, alcanzó 1,44 millones de euros, mientras que 'L'Île Chevalier', de Maurice Denis, se adjudicó por 900.320 euros.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Drake celebra 40 años en fiesta de lujo junto a los Backstreet Boys

Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears con disfraz de Halloween

Fallece el cineasta español José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado sorprendió a los presentes en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto. 
LIBERTAD

María Corina Machado ya está en Venezuela: "Estoy aquí. Con ustedes"

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

Pareja vestida con la indumentaria tradicional gaucha, partidarios del senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, se dirigen a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Viamão, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 25 de octubre de 2026.
ELECCIONES

Brasil define su futuro político en balotaje entre Bolsonaro y Lula Da Silva

Donald Trump, presidente de EEUU. (AFP)
VUELTA A LA PATRIA

Trump tras regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Espero que esté a salvo"

Te puede interesar

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

Por ANA ALVAREZ
Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y al fondo la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.
RESPALDO

Giménez, Salazar y Díaz-Balart respaldan regreso de María Corina y piden avanzar hacia la democracia

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
CAMINO ALLANADO

Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?