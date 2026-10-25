Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears con disfraz de Halloween

Paris Hilton habla en el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Paris Hilton sorprendió a sus seguidores al adelantarse a las celebraciones de Halloween con un vistoso homenaje a su amiga cercana Britney Spears.

La empresaria y DJ estadounidense recreó el recordado atuendo que la "Princesa del Pop" lució durante su emblemática presentación en los MTV Video Music Awards de 2001, completando la caracterización con una serpiente pitón real en referencia al reptil que acompañó a la cantante sobre el escenario.

A través de una serie de fotografías y vídeos compartidos en su cuenta de Instagram este viernes 23 de octubre, Hilton mostró su versión del estilismo compuesto por un top verde, shorts adornados con pedrería, botas altas y el icónico reptil.

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Hito de la cultura pop

La elección de este disfraz reafirma el vínculo afectivo entre ambas figuras, quienes han mantenido una amistad pública de más de dos décadas tras haber compartido la intensa atención mediática de principios de los años 2000.

"Britney no solo es un ícono de nuestra generación, sino también una querida amiga; siempre me encantará celebrarla a ella y el increíble impacto que ha tenido en todos nosotros", declaró Paris Hilton a la revista Billboard.

"La canción, la coreografía, la moda... ¡lo tenía todo! Me ha encantado recrear sus distintos estilos a lo largo de los años, porque cada uno representa un momento muy especial en la historia de la música", añadió la celebridad al referirse al legado del tema I'm a Slave 4 U.