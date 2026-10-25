domingo 25  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears con disfraz de Halloween

La empresaria recreó el recordado atuendo que la "Princesa del Pop" lució durante su emblemática presentación en los MTV Video Music Awards de 2001

Paris Hilton habla en el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Paris Hilton habla en el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

AFP/Vía Kevin Winter/Getty Images
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Paris Hilton sorprendió a sus seguidores al adelantarse a las celebraciones de Halloween con un vistoso homenaje a su amiga cercana Britney Spears.

La empresaria y DJ estadounidense recreó el recordado atuendo que la "Princesa del Pop" lució durante su emblemática presentación en los MTV Video Music Awards de 2001, completando la caracterización con una serpiente pitón real en referencia al reptil que acompañó a la cantante sobre el escenario.

Lee además
En esta foto de archivo, el rapero estadounidense Nicki Minaj llega a la Met Gala 2019 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Nicki Minaj sube al avión presidencial para unirse a Trump en mitin en Michigan
Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

A través de una serie de fotografías y vídeos compartidos en su cuenta de Instagram este viernes 23 de octubre, Hilton mostró su versión del estilismo compuesto por un top verde, shorts adornados con pedrería, botas altas y el icónico reptil.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Quién (@quiencom)

Hito de la cultura pop

La elección de este disfraz reafirma el vínculo afectivo entre ambas figuras, quienes han mantenido una amistad pública de más de dos décadas tras haber compartido la intensa atención mediática de principios de los años 2000.

"Britney no solo es un ícono de nuestra generación, sino también una querida amiga; siempre me encantará celebrarla a ella y el increíble impacto que ha tenido en todos nosotros", declaró Paris Hilton a la revista Billboard.

"La canción, la coreografía, la moda... ¡lo tenía todo! Me ha encantado recrear sus distintos estilos a lo largo de los años, porque cada uno representa un momento muy especial en la historia de la música", añadió la celebridad al referirse al legado del tema I'm a Slave 4 U.

Temas
Te puede interesar

Drake celebra 40 años en fiesta de lujo junto a los Backstreet Boys

Retrato de Brigitte Bardot pintado por Kees van Dongen alcanza 1,35 millones de euros

Fallece el cineasta español José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado sorprendió a los presentes en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto. 
LIBERTAD

María Corina Machado ya está en Venezuela: "Estoy aquí. Con ustedes"

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

Pareja vestida con la indumentaria tradicional gaucha, partidarios del senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, se dirigen a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Viamão, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 25 de octubre de 2026.
ELECCIONES

Brasil define su futuro político en balotaje entre Bolsonaro y Lula Da Silva

Donald Trump, presidente de EEUU. (AFP)
VUELTA A LA PATRIA

Trump tras regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Espero que esté a salvo"

Te puede interesar

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

Por ANA ALVAREZ
Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y al fondo la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.
RESPALDO

Giménez, Salazar y Díaz-Balart respaldan regreso de María Corina y piden avanzar hacia la democracia

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
CAMINO ALLANADO

Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?