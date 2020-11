Drake supera récord de Franklin y Wonder en Billboard

De los 21 éxitos de Drake que han liderado la lista de canciones de R&B/hip hop, 12 son de él -como “God’s Plan”, “In My Feelings”, “Hotline Bling”, “Hold On, We’re Going Home” y “Best I Ever Had”, su mayor éxito lanzado en 2009- y nueve son colaboraciones, que incluyen “Work”, con Rihanna; “Moment 4 Life”, con Nicki Minaj; “Fall for Your Type”, con Jamie Foxx y “I Invented Sex”, con Trey Songz.

Este año el músico de 34 años también hizo historia al romper el récord de canciones en la lista Hot 100 de Billboard -que incluye todos los géneros musicales- con un total de 208.

Acerca de Drake

El canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido como Drake, nació el 24 de octubre de 1986.

El artista se ha dado a conocer como cantante, rapero, compositor, productor discográfico y actor. Aunque, fue con el personaje de Jimmy Brooks en la serie de televisión Degrassi: The Next Generation con el que comenzó a figurar en el mundo del espectáculo.

Más tarde saltó a la fama como cantante de rap, al lanzar varios mixtapes (recopilación de canciones) antes de firmar con Lil Wayne en la compañía discográfica estadounidense Young Money Entertainment en junio de 2006.

Cuatro años después, en 2010, lanzó su primer álbum de estudio, Thank Me Later, el cual debutó en el número uno del Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).