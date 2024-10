En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

William Levy aborda su separación de Elizabeth Gutiérrez

William Levy rompió el silencio y por primera vez concedió una entrevista para manifestar su postura tras la separación de Elizabeth Gutiérrez, alegando que la modelo y actriz no es la única que sufre y que prefirió mantener el silencio para proteger a sus hijos Christopher y Kailey.

"Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado. Ha sido un momento difícil no solamente para mí, sino para mis hijos", comentó Levy a Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca.

Desde España, donde se encuentra grabando su próximo proyecto, el intérprete rechazó que se le haya señalado como el único responsable de la ruptura, destacando que como pareja se esforzó por brindarle lo mejor a Gutiérrez durante 20 años, pero que él también esperaba acciones que no llegaron.

"Yo he callado no porque no tengo nada que decir, he callado por proteger a mis hijos".

Piqué asegura sentirse tranquilo y feliz

La polémica separación de Gerard Piqué y Shakira continúa dando de qué hablar. Pero, recientemente el exfutbolista español insinuó que se siente tranquilo porque la opinión pública no lo conoce y la historia que llevó al ocaso de la relación no fue contada, a su juicio, de la forma correcta.

Durante una entrevista con CNN, y sin mencionar a la madre de sus hijos ni a su nueva pareja, Piqué enfatizó que lo mejor que pudo hacer durante la controversia fue mantenerse rodeado de sus seres queridos.

"Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé del mundo en el que vivimos y sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación dicen lo que quieren vender, pero al final la verdad o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar".

Asimismo, señaló que si bien todo el mundo quiere opinar, muchas veces la libertad de expresión te lleva a hacer juicios errados.

Clarissa Molina estrena programa en YouTube

La actriz y presentadora Clarissa Molina anunció el estreno de su programa en Youtube Clarissima, un espacio en el que busca conectar en mayor profundidad con sus seguidores, permitiéndoles conocer las distintas facetas de su personalidad y su aptitud polifacética.

Bajo el lema Donde todo puede pasar, la también modelo aspira llevar a los espectadores a un viaje íntimo dentro de su vida, sincerándose sobre cómo se ha labrado su propio camino, las lecciones que ha aprendido y sus aspiraciones para el futuro.

La primera temporada cuenta con 10 episodios en los que Molina compartirá con invitados historias personales y conversaciones profundas que los hará, entre risas o lágrimas, reflexionar.

Liam Payne tenía drogas en su organismo

Liam Payne, exintengrante de la banda británica One Direction, tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas 'cocaína rosa', crack y metanfetamina, cuando cayó al vacío desde el balcón de un hotel en Argentina, según informes toxicológicos preliminares citados por medios estadounidenses.

ABC News y el medio especializado en celebridades TMZ informaron que se encontró un cóctel de drogas llamado "cocaína rosa" o "tusi" -que contiene metanfetamina, ketamina y MDMA- durante una autopsia parcial, citando fuentes anónimas familiarizadas con las pruebas.

También encontraron cocaína, crack y benzodiacepina.

Shakira advierte que vendrán más discos

En una reciente entrevista que concedió a la revista GQ México y Latinoamérica, a propósito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira reconoció que su catarsis aún no termina. Sus palabras han sido tomadas como respuesta a los comentarios del exfutbolista Gerard Piqué, quien insinuó que la historia de su separación no fue contada de la forma correcta.

"No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto", dijo la colombiana sobre el motivó que la llevó a componer el exitoso EP con el que resurgió en la industria musical.

La barranquillera reflexionó sobre su trayectoria y las letras que ha compuesto a lo largo de los años, aseverando que la perspectiva ha cambiado, incluyendo la forma en la que percibe el amor y sus consecuencias.

En este sentido, la intérprete de 47 años aseveró que su catarsis no ha culminado. "El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!".