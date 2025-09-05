viernes 5  de  septiembre 2025
Lady Gaga llega a los Oscar el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. La Casa Blanca anunció el 13 de abril un Comité para las Artes y Humanidades que incluye a Lady Gaga, Jon Batiste, Shonda Rhimes, George Clooney, Jennifer Garner, Troy Kotsur y Kerry Washington.

AP/Ashley Landis, archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Lady Gaga pospone concierto en Miami por daños en las cuerdas vocales

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.
El gesto de Ángela Aguilar no ha estado exento de críticas, algunos usuarios en redes sociale recordaron polémicas pasadas vinculadas a disputas laborales
FAMOSOS

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar y pide frenar ataques

Lady Gaga canceló su presentación en el Kaseya Center, luego de que médicos le advirtieran sobre un posible daño en sus cuerdas vocales.

El concierto formaba parte de su gira internacional The Mayhem Ball y estaba previsto para la noche del martes 2 de septiembre. Sin embargo, a pocos minutos de la hora programada, el propio recinto confirmó en redes sociales que el show quedaba suspendido.

Gaga explicó que durante los ensayos sintió una fuerte tensión en la voz. La intérprete lamentó la decisión y ofreció disculpas. También aseguró que trabaja junto a su equipo para reagendar la fecha y que pronto se dará a conocer el procedimiento de reembolso de entradas.

Lea más aquí.

Travis Kelce revela que propuesta a Taylor Swift no fue cómo imaginó

Travis Kelce confesó en el podcast New Heights, el cual presenta junto a su hermano Jason Kelce, que alguna vez imaginó cómo se le declararía al amor de su vida y fue diferente a lo que ocurrió semanas atrás con Taylor Swift.

El deportista señaló que es importante que antes de realizar una propuesta se reflexione y busque una forma que sea del gusto de ambos y memorable, sin dejar que lo que otros hayan hecho o lo que suele verse en redes sociales influya o cause presión.

Durante el episodio, Travis agradeció a quienes se tomaron el tiempo de felicitarlos y desearles buenos deseos., y aseveró que se siente emocionado cada vez que recuerda que Taylor es su prometida.

Lee más aquí.

Surge nueva polémica entre Cazzu y Nodal por hija en común

Cazzu compartió los retos que ha enfrentado como madre soltera, revelando que su expareja, Christian Nodal, no ha autorizado que su hija Inti salga de Argentina.

En el podcast Se Regalan Dudas, la intérprete de Mucha Data relató que uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió durante una reunión con el equipo legal de Nodal, en la que solicitó formalmente el permiso para viajar con la niña.

Según contó, había hecho la petición desde hace más de un año sin obtener respuesta.

La cantante explicó que, al igual que Nodal, ella también viaja constantemente por compromisos profesionales, por lo que considera que viajar con su hija no es un capricho, sino una necesidad básica.

Lee más aquí.

Anna Wintour nombra a Chloe Malle como su sucesora en Vogue

Tras meses de silencio respecto a quién sucedería a Anna Wintour como editora en jefe de Vogue, se ha develado que la famosa periodista de moda ya designó a una figura para el codiciado cargo que ocupó durante casi 40 años. Se trata de Chloe Malle, quien actualmente es editora de la web de la revista.

Malle, hija de la actriz Candice Bergen y el fallecido director de cine francés Louis Malle, también es una de las presentadoras del podcast de la revista The Run-Through with Vogue, junto con Chioma Nnadi, jefa de Contenido Editorial para British Vogue.

Ahora, como jefa de Contenido Editorial de Vogue US, Malle se encargará de la gestión de Vogue, en su versión impresa y digital. No obstante, seguirá rindiendo cuentas a Wintour, quien se mantiene como directora editorial global de Vogue.

Lee más aquí.

Captan a Antonio de la Rúa disfrutando concierto de Shakira en México

Shakira y Antonio de la Rúa han vuelto a reavivar los rumores de romance, luego de que el empresario argentino fuera visto, junto a su hija Zulu, en un concierto que ofreció la intérprete colombiana en México.

En imágenes que se han difundido en redes sociales se puede apreciar al ex de la artista observando el espectáculo. Posteriormente, el hombre se lleva la mano a la barbilla mientras escucha conmovido la canción Día de Enero, composición que la colombiana escribió para él cuando eran novios.

Los fanáticos se preguntan si el amor vuelve a surgir en ambos, pues ya han sido vistos antes juntos. La última vez fue en San Diego, donde ambos se encontraron para cenar junto a sus hijos.

Lea más aquí.

Natalia Jiménez aconseja a Cazzu luchar en tribunales por Inti

Príncipe Harry vuelve al Reino Unido y pone condiciones para ver al rey Carlos III

El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte

