La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Selena Gómez ha vuelto a hablar con honestidad sobre su estado de salud. La cantante y actriz, quien desde 2013 vive con lupus, reveló en una reciente entrevista que ahora también enfrenta artritis en los dedos, una complicación derivada de la enfermedad autoinmune que padece desde hace más de una década.

La intérprete de Lose You to Love Me compartió este nuevo diagnóstico durante su participación en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, donde explicó cómo la artritis ha cambiado su vida cotidiana.

Gómez, de 33 años, describió que los síntomas se manifiestan con rigidez, dolor y pérdida de destreza en las manos, lo que en ocasiones le dificulta realizar tareas básicas. Sin embargo, lejos de rendirse, la artista ha encontrado la manera de transformar ese desafío en un motor de inspiración.

Leer más aquí.

Alexis y Fido destacan como finalistas en los Latin Billboard 2025

El dúo pionero del reguetón Alexis y Fido, conocidos como los Reyes del Perreo, celebran un nuevo logro en su trayectoria artística al ser finalistas en los Latin Billboard 2025, en la categoría Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo.

La nominación llega gracias al éxito de Carita Triste, tema que ha conquistado a millones de oyentes y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad en todas las plataformas musicales, consolidándose como uno de los temas más destacados del año dentro del género urbano.

Con más de dos décadas de carrera y éxitos globales que forman parte de la historia del reguetón, Alexis y Fido continúan dejando huella en la industria, inspirando a nuevas generaciones y manteniendo vigente el legado de la música urbana.

Leer más aquí.

Lady Gaga reprograma concierto en Miami para 2026

La espera terminó para los fans de Lady Gaga en el sur de Florida. El concierto que la cantante debía ofrecer en Miami el 3 de septiembre en el Kaseya Center, y que fue cancelado de manera inesperada minutos antes de comenzar, ya tiene nueva fecha.

El evento se llevará acabo el 13 de marzo de 2026. El anuncio fue realizado por el propio recinto a través de sus redes sociales, donde confirmaron que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva función.

El show en Miami estaba previsto como el cierre de la serie de presentaciones de Gaga en Florida dentro de su The Mayhem Ball Tour, pero se canceló pocos minutos antes de la hora de inicio. Según explicó la propia artista en un mensaje publicado en Instagram, la decisión fue tomada tras presentar fatiga vocal severa durante los ensayos.

Leer más aquí.

Aseguran que boda de Taylor Swift y Travis Kelce será un evento privado

Los fanáticos de Taylor Swift no pueden esperar a conocer todos los detalles sobre la boda con Travis Kelce. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja asomó la posibilidad de que los novios sean discretos con la planificación e incluso no estiman hacer de su día especial un evento público.

La información surge días después de que el deportista confesó en el podcast New Heights, el cual presenta junto a su hermano Jason Kelce, que la cantante y él están organizándose para iniciar con los preparativos de la boda.

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores.

Leer más aquí.

Esposa de Bruce Willis defiende decisión de trasladar al actor a otra casa

Emma Heming Willis no se arrepiente de la decisión que tomó respecto a los cuidados que necesita su esposo Bruce Willis. La activista y defensora de los derechos de los cuidadores, manifestó en Good Morning America que no pretende justificar ni debatir las razones que llevaron a trasladar al actor a una residencia adaptada a él.

Durante la entrevista, el presentador Michael Strahan comentó que la revelación que hizo Heming semanas atrás despertó un debate en internet, a lo que ella reconoció que develar el hecho generaría sentimientos encontrados, pero destacó que fue lo mejor que pudo hacer para toda la familia.

No es la primera vez que la actriz se pronuncia al respecto. Luego de la entrevista que concedió a Diane Sawyer para el especial de ABC News Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Emma Heming Willis rechazó las críticas que recibió en redes sociales.

Leer más aquí.