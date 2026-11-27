Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Kate Middleton, esposa del príncipe William, compartirá su experiencia personal y posterior recuperación tras su diagnóstico de cáncer en su nuevo documental Heal (Curar), que se estrenará en la cadena pública británica BBC el 29 de noviembre y posteriormente a nivel internacional.

Al inicio del adelanto del documental publicado, Catalina señaló que el cáncer cambia a las personas, cambia el cuerpo, cambia físicamente, pero que hay un aspecto mucho más profundo de lo que un diagnóstico de cáncer provoca en el paciente.

En Heal, la princesa de Gales reflexionará sobre el impacto que la enfermedad tiene en la vida de una persona, así como sobre las cosas que ayudan en el periodo de curación, mientras afronta el denominado Desafío de las Tres Cumbres, que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

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Christian Nodal anuncia retiro temporal de los escenarios en México

El cantante mexicano Christian Nodal anunció su retiro temporal de los escenarios en México, tras su presentación en Mérida, sureste del país, en medio del conflicto legal que mantiene con su padre por los derechos de su nombre artístico.

Nodal publicó en la red social Instagram una fotografía en blanco y negro de su concierto del sábado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, capital del estado de Yucatán, como parte de su gira Pa'l Cora Tour y junto con un mensaje de despedida.

"Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, apuntó el ganador de tres premios Grammy Latinos.

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Ricky Martin revela que pasó cincuenta días en cama

El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió por primera vez un complejo episodio de su vida personal, al revelar que permaneció 50 días en cama debido a un contagio severo de COVID-19 atravesado hace unos años.

Durante una entrevista en el programa Enrique Santos Show de iHeartRadio, conducido por Enrique Santos y Dayanara Torres, el artista de 54 años detalló la gravedad del cuadro respiratorio que enfrentó y los motivos por los que prefirió llevar su tratamiento bajo estricto cuidado doméstico.

El intérprete explicó que evitó el traslado a un centro hospitalario por temor a ser intubado, enfrentando en su residencia semanas de inmovilidad física y severas dificultades para respirar.

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Jennifer López lanza especial musical "The JLO Show"

Jennifer López estrenó el especial musical titulado The JLO Show: Live in Las Vegas.

La producción se transmitió el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos a través de la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+, coincidiendo con la celebración del Día de Acción de Gracias.

El espectáculo reúne las presentaciones grabadas en marzo de 2026 durante su residencia de 12 fechas en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, trazando un recorrido por su trayectoria desde sus inicios en el Bronx hasta su consolidación global.

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Servicios de emergencia atienden incendio en mansión de Will Smith

La mansión de Will Smith, valorada en 42 millones de dólares en Calabasas, California, quedó envuelta en llamas el lunes por la mañana, según reportó Page Six.

Alrededor de la medianoche se recibió una llamada al 911 informando de un incendio en un cobertizo de mantenimiento en la propiedad. El incendio ya ha sido extinguido.

Nadie resultó herido, de acuerdo a una declaracio que un portavoz de la comisaría de Malibu/Lost Hills a Page Six, quien agregó que el incendio fue accidental. La espaciosa casa del actor y Jada Pinkett Smith ya había sido renovada tras otro incendio en 2021.

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