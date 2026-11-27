El cuadro 'The Book', el único retrato pintado para el que posó el cantante Michael Jackson (1958-2009), fue expuesto este viernes por primera vez en Europa en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, en la casa de subastas Aguttes.

PARÍS.- El cuadro 'The Book', el único retrato pintado para el que posó el cantante Michael Jackson (1958-2009), se quedó sin vender en la subasta organizada este jueves en París por la casa Aguttes, que no recibió ofertas por una cuantía satisfactoria.

A la pieza se le había asignado un valor estimado entre los 300.000 y los 500.000 euros y había estado expuesta por primera vez en Europa desde el pasado viernes en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París.

"El retrato de Michael Jackson, 'The Book', ha despertado el entusiasmo de los fans de todo el mundo, especialmente en las redes sociales y en los grupos de fans. A pesar de este gran interés previo a la subasta, hoy no hemos recibido una oferta suficiente para nuestro vendedor", transmitió a EFE, Maximilien Aguttes, director de transformación y desarrollo de la casa de subastas.

Se precisó, no obstante, que no se descarta que "aparezcan compradores en los próximos días" y que, en cualquier caso, a partir de mañana se empezará a planificar una subasta para marzo de 2027 centrada en objetos de la cultura pop.

El cuadro, obra del artista australiano Brett Livingstone Strong, se pintó en diciembre de 1989, durante el apogeo de la carrera del Rey del Pop, entre la publicación del disco 'Bad' (1987) y la de 'Dangerous' (1991).

Se trata de un óleo sobre lienzo y acrílico sobre un panel de masonita, que mide 76,2 centímetros de ancho por 101,6 de alto. Con el panel, alcanza 101,6 centímetros de ancho por 127 de alto.

"Lo que resulta muy atípico es que se trata de una obra en la que Michael Jackson, además de posar, participó activamente en su creación. Es prácticamente una obra suya junto a Brett Livingstone Strong", contó a EFE el pasado viernes Arthur Perault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de Aguttes, con motivo de la exposición del cuadro

El cuadro 'The Book', el único retrato pintado para el que posó el cantante Michael Jackson (1958-2009), se quedó sin vender en la subasta organizada este jueves en París por la casa Aguttes, que no recibió ofertas por una cuantía satisfactoria.

A la pieza se le había asignado un valor estimado entre los 300.000 y los 500.000 euros y había estado expuesta por primera vez en Europa desde el pasado viernes en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París.

"El retrato de Michael Jackson, 'The Book', ha despertado el entusiasmo de los fans de todo el mundo, especialmente en las redes sociales y en los grupos de fans. A pesar de este gran interés previo a la subasta, hoy no hemos recibido una oferta suficiente para nuestro vendedor", transmitió a EFE, Maximilien Aguttes, director de transformación y desarrollo de la casa de subastas.

Se precisó, no obstante, que no se descarta que "aparezcan compradores en los próximos días" y que, en cualquier caso, a partir de mañana se empezará a planificar una subasta para marzo de 2027 centrada en objetos de la cultura pop.

El cuadro, obra del artista australiano Brett Livingstone Strong, se pintó en diciembre de 1989, durante el apogeo de la carrera del Rey del Pop, entre la publicación del disco 'Bad' (1987) y la de 'Dangerous' (1991). Se trata de un óleo sobre lienzo y acrílico sobre un panel de masonita, que mide 76,2 centímetros de ancho por 101,6 de alto. Con el panel, alcanza 101,6 centímetros de ancho por 127 de alto.

"Lo que resulta muy atípico es que se trata de una obra en la que Michael Jackson, además de posar, participó activamente en su creación. Es prácticamente una obra suya junto a Brett Livingstone Strong", contó a EFE el pasado viernes Arthur Perault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de Aguttes, con motivo de la exposición del cuadro.

FUENTE: Con información de Agencia EFE