La inteligencia artificial es hoy uno de los grandes debates y su avance ya alcanza a la música, con cada vez más herramientas capaces de crear canciones, melodías e incluso voces que imitan a artistas reales.

Ante este panorama, Alejandro Sanz compartió su reflexión. El cantante, que acaba de anunciar una nueva gira para 2027, publicó un mensaje en redes sociales reivindicando lo que, a su juicio, jamás podrá replicar una máquina, las emociones humanas.

"Ahora que he presentado mi gira del 2027 y aprovechando la teoría de que la IA va a terminar sustituyéndonos a todos. Solo quiero compartir una reflexión: la IA nunca podrá tocar el alma de la gente porque la IA no sufre, no se alegra, no se enamora, no se conmueve, no se arrepiente y no se atreve, ni se arriesga aunque se muera de miedo", ha escrito el artista.

Con estas palabras, el cantante dejó por sentado que no percibe la tecnología como un peligro, pero sí traza un límite claro entre el alcance de una herramienta digital y la esencia humana. "La IA es un loro ilustrado. Bienvenida sea, pero no te vengas arriba que nosotros somos humanos", remató con su habitual sentido del humor.

Reflexiones sobre la IA

No es la primera vez que el cantante habla sobre este tema. En julio de 2025 ya había reflexionado sobre la inteligencia artificial en una conversación con el creador de contenido Roberto Martínez. Allí reconoció que podía ser una herramienta muy útil en ciertos procesos, aunque creía que aún estaba lejos de reproducir lo que emociona al público.

Sus declaraciones llegan en una etapa de gran entusiasmo para el cantante madrileño, quien recién dio a conocer las primeras paradas de su nueva gira, ¿Y ahora qué+?. El itinerario internacional arrancará con dos presentaciones en Estados Unidos, programadas en Brooklyn para el 13 de mayo y en Miami para el 15 del mismo mes.

Luego llegará el turno de España. Tenerife abrirá el tramo el 12 de junio y el calendario incluye otras once citas en Sevilla, Zaragoza, Vigo, Granada, Fuengirola, Córdoba, Cáceres, Benidorm, Almería, Matalascañas y Chiclana de la Frontera, un reencuentro con el público para disfrutar en directo de las canciones que han marcado su carrera.