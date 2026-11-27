La cantante estadounidense JoJo Siwa llega a la gala Billboard Women in Music 2025, donde se homenajeó a la rapera y cantante estadounidense Doechii como Mujer del Año de Billboard, en el YouTube Theater de Hollywood Park en Inglewood, California, el 29 de marzo de 2025.

JoJo Siwa , cantante y estrella de Dance Moms, y Chris Hughes, exconcursante de Love Island UK, han puesto fin a su relación. “JoJo está muy dolida. Lo amaba y lo dio todo para que la relación funcionara”, declaró en exclusiva a la revista People una amiga de Siwa.

Siwa y Hughes se conocieron durante la grabación de Celebrity Big Brother UK en abril de 2025 y comenzaron a salir un mes después. Confirmaron su romance en junio de ese mismo año, antes de hacer su debut en la alfombra roja en la Gala de las Estrellas de Dancers Against Cancer en Beverly Hills en octubre de 2025.

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“Durante meses, en la intimidad, mantuvo la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero finalmente, se dio cuenta de que merecía sentirse tan amada y apoyada como él. Alejarse no fue fácil, y eso no significa que dejara de preocuparse por él. Simplemente sabía que tenía que priorizarse a sí misma. Sinceramente le desea lo mejor”, dijo.

Cuando participaron en Celebrity Big Brother, Siwa mantenía una relación con Kath Ebbs. Ella y Ebbs anunciaron su ruptura poco después de que terminara el programa, y Siwa negó que su amistad con Hughes en ese momento influyera en la separación. Además, habló sobre su sexualidad, aclarando que se identifica como queer y no como lesbiana.

La relación entre Siwa y Hughes se tornó seria rápidamente. En julio de 2025, él declaró a E! News que Siwa era "el amor de su vida", y también la describió como "mi mejor amiga".

Un mes después, la cantante de "Karma" dijo en el podcast Reign with Josh Smith que hasta que conoció a Hughes, "nunca había deseado una boda. Siempre quise simplemente firmar un papel o ir a Las Vegas porque no quería tener una boda, pero ahora pienso: 'No, quiero un anillo, quiero que mi papá me acompañe al altar, quiero nuestro primer baile y quiero sentir mariposas en el estómago'".

Tanto Siwa como Hughes habían insinuado un posible compromiso. En enero, la cantante de mostró un anillo de compromiso de Cartier que su novio le había regalado por Navidad. En abril, Siwa lanzó el videoclip de su canción "Serendipity", en el que sorprendió a Hughes con una producción teatral a gran escala, con 86 bailarines y 24 cámaras ocultas.