CINE

Entre monjas y música tecno, el cine español entrega sus premios Goya en Barcelona

La actriz estadounidense Susan Sarandon será distinguida en esta edición con el Premio Goya Internacional.

Imágenes de las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en las calles de Granada, el 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España).

Europa Press/Álex Cámara

Europa Press/Álex Cámara

BARCELONA.- El cine español entrega este sábado sus premios Goya en una gala en Barcelona, a la que acuden como favoritas la mirada hacia la vocación religiosa de "Los domingos" y la impactante "Sirat", el trance en el desierto que competirá por dos Óscar en Hollywood.

A partir de las 22H00 (21H00 GMT), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España repartirá los 30 "cabezones" -como se conoce coloquialmente a las estatuillas del Óscar español- en una ceremonia que regresa este año a Barcelona tras más de dos décadas.

Uno de ellos será para la actriz estadounidense Susan Sarandon, distinguida en esta edición con el Premio Goya Internacional.

"Estoy muy contenta de estar aquí", aseguró la intérprete, de 79 años, el viernes ante la prensa en Barcelona, donde alabó emocionada la posición de España y del gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez sobre el conflicto en Gaza.

Desde "un lugar donde se siente represión y censura, ver a España, ver al presidente y lo que dice, el apoyo que está dando a Gaza, y que actores como Javier Bardem den un paso al frente con una voz tan poderosa es algo muy importante para nosotros en Estados Unidos", aseguró Sarandon, ganadora de un Óscar en 1996 y con una larga trayectoria de activismo social.

Monjas vs "raves"

La carrera por convertirse en la cinta más premiada del año la encabeza, con 13 nominaciones, "Los domingos", el aplaudido retrato del desconcierto que genera en el entorno de una adolescente su deseo de hacerse monja de clausura.

"Me interesa mucho este tema porque es muy complejo de juzgar, es muy complejo cómo te posicionas tú, como familiar de alguien que siente la vocación religiosa", explicó recientemente su directora, Alauda Ruiz de Azúa, a la AFP.

Recompensado con el máximo galardón del Festival de San Sebastián, casi 700.000 espectadores vieron en las salas españolas el filme, que ahora opta, entre otros, al Goya a la mejor película, a la mejor dirección y al mejor guion original.

También cuentan con muchas opciones sus principales intérpretes, encabezadas por la joven Blanca Soroa -candidata a mejor actriz revelación- y Patricia López Arnaiz, quien da vida a la aguerrida tía de la adolescente, decidida a evitar que su sobrina entre en el convento.

En un universo opuesto, el de las fiestas "raves" de música tecno, se ambienta la otra gran favorita de la noche, la hipnótica "Sirat", que llega avalada por su Premio del Jurado ex aequo en Cannes y sus nominaciones al Óscar a mejor película internacional y a mejor sonido.

La sensorial reflexión sobre la muerte que propone Oliver Laxe, con 11 nominaciones, fue una de las protagonistas de la temporada en España, donde más de 450.000 espectadores siguieron desde las salas el angustioso viaje por el desierto marroquí de un padre (Sergi López) que busca a su hija en el ambiente nómada de las fiestas de música electrónica.

"Me gusta meditar sobre la muerte, creo que es la mejor manera de encarar la vida y de crecer", explicó Laxe a la AFP en Cannes.

Llamando a Almodóvar

En la lucha por hacerse con el Goya a la mejor película del año también estarán "Maspalomas", que suma nueve nominaciones con su reflexión sobre la homosexualidad en la tercera edad, la comedia dramática "La cena", con ocho candidaturas, y "Sorda", sobre la maternidad de una mujer sorda, que acumula siete.

En la categoría de mejor película iberoamericana competirán, por su parte, la argentina "Belén", la chilena "La misteriosa mirada del Flamenco", la costarricense "La piel del agua", la brasileña "Manas" y la colombiana "Un poeta".

Uno de los momentos más señalados de la ceremonia llegará cuando Susan Sarandon recoja el Goya Internacional, siguiendo los pasos de Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, anteriores galardonados con este premio instituido en 2022.

Sarandon, quien aseguró que su compromiso político le había cerrado puertas en Hollywood, mostró su interés por abrirse a nuevas cinematografías.

"Hablé con Pedro Almodóvar sobre por qué no me da un papel en nada", bromeó.

El otro gran homenaje será para el polifacético director, guionista y productor español Gonzalo Suárez, de 91 años, que recibirá el Goya de Honor.

FUENTE: AFP

