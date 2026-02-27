viernes 27  de  febrero 2026
Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

"El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento. Quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", informó hoy de forma sorpresiva el presidente Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

SAUL LOEB/ AFP
Por Leonardo Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona al régimen comunista

"El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento. Están conversando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

Trabajadores de la construcción demuelen lo que queda del Ala Este de la Casa Blanca junto a la residencia principal mientras continúan las labores de demolición en preparación para construir un nuevo salón de baile para la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de diciembre de 2025.
EEUU

Juez rechaza frenar la construcción del gran salón de baile de Trump en la Casa Blanca
Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
CASA BLANCA

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

La presión de EEUU

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, por la "amenaza excepcional" que el régimen comunista, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Al margen de un encuentro funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos, pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

FUENTE: Con información de AFP.

