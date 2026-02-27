Trump: "Ahora somos la nación más pujante y respetada del mundo"

Erika Kirk, viuda del líder conservador asesinado, Charlie Kirk, junto Anna Zarutska, madre de la joven ucrania, Iryna Zarutska, asesinada en Charlotte, Carolina del Sur, por un convicto de extenso historial criminal y absuelto.

El sargento de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, sobreviviente del ataque a tiros de un extremista afgano en Washington y condecorado con la "Medalla Corazón Púrpura" creada por el presidente George Washington.

El capitán héroe de la fuerza aérea de los Delta Force, Eric Slover, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de EEUU.

El piloto veterano de las guerras de Corea y Vietnam, el honorable capitán E. Royce Williams, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump tuvo otra noche histórica en su carrera política, al protagonizar su primer discurso del Estado de la Unión en su segundo mandato.

Más allá de momentos conmovedores, el Presidente abordó a modo de resumen los principales temas de su agenda en respuesta al reclamo de los estadounidenses: economía (inflación, vivienda), inmigración, seguridad nacional, salud (seguros y precios de medicamentos), política exterior, criminalidad y transparencia electoral.

Tensiones Trump afirma que aún no decide nada sobre Irán y que no está "entusiasmado" con las conversaciones

Fuerza, crecimiento, seguridad, liderazgo y respeto consolidan a EEUU como nación hegemónica y en pleno desarrollo de las nuevas tecnologías; con un gran paso en la vanguardia de la Inteligencia Artificial. Para este propósito, Trump dio luz verde al fortalecimiento de la energía nuclear con el objetivo de evitar un sobrecargo de la capacidad eléctrica del país y por ende del alza de tarifas a los consumidores. Anunció que en los próximos años el costo -incluso- bajaría con una mayor generación energética.

Mediante su estrategia directa y a pocos meses de las elecciones legislativas, el líder republicano expuso una vez más en público la crisis de rumbo y liderazgo del Partido Demócrata; y en qué se ha convertido para oponerse a todas las líneas de trabajo de la actual administración, que abarcan las [necesidades reales y fundamentales de la gran mayoría] de los norteamericanos.

Transparencia electoral e inmigración

Aprovechó el momento para pedir la aprobación del proyecto de ley SAVE en el Senado, que refuerza la transparencia electoral mediante la obligatoriedad de presentar un documento de identidad oficial y de ciudadanía para votar, a lo que se oponen los demócratas con el falso argumento de que es "discriminación".

El 83% de los estadounidenses respalda que en todos los estados se cumpla con la comprobación del estatus de ciudadanía y otro documento legal con foto para poder registrarse y votar en comicios lesgislativos y generales.

“De forma irónica, el alcalde de Nueva York – que es comunista, pero simpático- pide [dos y tres identificaciones oficiales con fotos para palear nieve], pero se opone a exigir documentos a la hora de ejercer el sufragio electoral, algo totalmente sin sentido común”, citó el jefe de la Casa Blanca.

“Estados Unidos es hoy más grande, más poderoso, más seguro y respetado que nunca antes”, así comenzó su discurso el Presidente, que dedicó a la celebración del 250 aniversario de la independencia de la nación.

“Este 4 de julio se cumplen dos siglos y medio de progreso y libertad en la nación más increíble y excepcional del planeta”.

"La última vez que hablé en este hemiciclo había heredado un país en crisis con una economía estancada, inflación a niveles sin precedentes, una frontera totalmente abierta y descontrolada; el crimen rampante por todo el país; pero después de un año puedo decir -con dignidad y orgullo- que hemos logrado una transformación nunca vista, una transformación histórica”, palabras selladas con clamores de ¡USA, USA, USA!

"Después de cuatro años en que millones de ilegales cruzaron la frontera sur sin control, hoy tenemos la frontera más segura en la historia de EEUU"… "En los últimos nueves meses cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en EEUU", recalcó.

No obstante, "siempre vamos a permitir que vengan personas de forma legal, que amen a nuestro país y que trabajen duro para mantener nuestra nación”, dijo.

Narcotráfico, criminalidad, inversiones

El gobierno actual emprendió la mayor operación coordinada contra el narcotráfico en el Hemisferio Occidental, con el hundimiento de más de 40 embarcaciones cargadas con drogas en aguas del Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre de 2025 hasta la fecha, de acuerdo con reportes del Departamento de Guerra de EEUU.

Estas acciones han permitido reducir en 56% el flujo mortal de fentanilo en apenas un año, como destacó el jefe de la Oficina Oval.

En su aplaudido discurso, Trump ofreció las cifras que confirman el éxito de sus políticas económicas y su plataforma “America First” o “América Primero”.

Respecto a la criminalidad, en 2025 se registró la tasa más baja de homicidios en 125 años, manifestó.

Mientras que el gobierno de Joe Biden dejaba la peor tasa de inflación en la historia moderna del país, el gobierno de Trump la redujo en los últimos tres meses de 2025 a 2,7%. Y en estos momentos a 2,4%.

La gasolina que llegó a más de 6 dólares por galón en algunos estados, se encuentra como promedio a 2.50 dólares en la mayoría de la nación y en algunos lugares a 1.99 por galón regular. En Iowa, por ejemplo, en semanas atrás se vendía por 1.85 dólares.

Las tasas hipotecarias se encuentran en su punto más bajo en cuatro años (por debajo del 6%), frente al grave problema de los altísimos precios de la vivienda que creó la administración Biden, a través de la inflación y las fronteras abiertas.

Desde su llegada al poder, las bolsas han establecido 53 récords en un año, con un alza sustancial del valor de las pensiones, las cuentas 401K y las de retiro para millones de estadounidenses.

Entre esos récords estuvo el índice industrial de Wall Street, que superó la barrera de los 50.000 puntos por primera vez.

El Presidente dijo que 22 premios Nobel de Economía se equivocaron acerca de la efectividad de su política arancelaria y criticó la reciente decisión de la Corte Suprema sobre los “gravámenes recíprocos”, que lo obliga a asumir otras alternativas algo más lentas y burocráticas. Reiteró la vigencia de todos los acuerdos firmados y el interés de los países en mantenerlos.

"En cuatro años, el gobierno predecesor consiguió menos de un billón (trillion) de dólares en inversiones. En menos de 18 meses, yo he contraído compromisos por 8 billones (trillions) de dólares de todas partes del mundo”. “Esta es la diferencia que puede hacer un Presidente”, subrayó Trump.

En estos momentos, hay más estadounidenses en todo el país trabajando que en cualquier otro de la historia, al tiempo que la producción de petróleo se ha disparado en más de 600.000 barriles diarios hasta la cifra récord de 13,8 millones de barriles diarios como promedio. En ocasiones los picos de producción han sobrepasado ese indicador junto a la producción de gas natural.

El "Estado de la Unión es muy fuerte"

De Venezuela, país al que Trump llamó “nuestro nuevo socio”, EEUU ha recibido 80 millones de barriles de petróleo, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una operación quirúrgica de las fuerzas especiales Delta de EEUU.

“El 100% de los empleos creados bajo mi gobierno han sido en el sector privado”, manifestó Trump.

Los logros a nivel de macroeconomía, que demoran en llegar al bolsillo de los consumidores, está en camino de revertir la escalada de precios que creó el gobierno de Biden y su agenda de ultraizquierda. Un pretexto del que se agarran ahora los demócratas con su término de "asequibilidad" para hacer política a meses de las elecciones de medio término y con un partido cada vez más hundido en su sendero “progresista” y "Woke".

A partir de ahora, aumentará la manipulación de supuestos resultados de encuestas en contra de Trump y los republicanos para torcer la opinión pública y las perspectivas de una nueva victoria electoral conservadora, junto a las tácticas tradicionales de noticias falsas sobre la presente administración.

“Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos la nación más pujante y respetada del mundo”, sentenció.

“Le pusimos fin a las aberrantes políticas de diversidad e inclusión y [hemos sacado de la dependencia de ayuda alimentaria] a más de 2.400.000 estadounidenses.

“Por todas estas razones, les puedo decir hoy -miembros del Congreso- que el estado de nuestra nación es muy fuerte y que entramos en la era dorada de EEUU”, enfatizó el Presidente.

Los demócratas cortaron una vez más el presupuesto; ahora el destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo la exigencia de reformas radicales de ICE. "No hay dinero para pagarles a nuestros agentes federales por culpa de los demócratas", explicó. "Ellos quieren eso".

En uno de los momentos culminantes de su discurso, Trump definió -como lo dicta la Constitución- que “el primer deber del Congreso es defender a los estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales”. Acto seguido, Trump pidió a los congresistas de ambos partidos que se pusieran de pie si apoyaban este deber sagrado. [Todos los demócratas permanecieron sentados]. “Miren, este es el Partido Demócrata, increíble”.

"Ustedes son una vergüenza"

Pero el jefe de la Oficina Oval fue mucho más contundente cuando citó dos casos emblemáticos del radicalismo de izquierda. El primero de una joven que convencieron en su adolescencia -sin el consentimiento de sus padres- para un cambio de sexo. Por suerte, pudo ser encontrada a tiempo y hoy es una joven feliz junto a su familia. Y el segundo, el atroz asesinato de la joven ucraniana, Iryna Zarutska, en un autobús en Charlotte, Carolina del Norte, por un delincuente de extenso historial criminal y libre en las calles, gracias a jueces activistas o simpatizantes de la ultraizquierda. Su madre, ahogada en llanto, escuchó cuando el Presidente le prometió que haría todo por defender la memoria de su bella hija.

“No permitiremos que los criminales salgan y estén libres en nuestras calles”… y ni un solo demócrata se levantó para respaldar y condenar junto a los republicanos este acto de barbarie, ni siquiera por sensibilidad humana.

Trump estalló en cólera: “Ustedes son una vergüenza, están enfermos, debería darles vergüenza ser lo peor para este país y proteger a los asesinos”. Y recibió el clamor de los republicanos ¡USA, USA, USA!.

Una encuesta de la cadena de tendencia izquierdista, CNN, momentos después del discurso de Trump, lanzó una encuesta por internet que reveló que el 64% de los estadounidenses confía en que el actual gobierno conduce al país por el camino correcto.

Durante la ceremonia, los asisentes aplaudieron al equipo estadounidense de hockey sobre hielo, que se coronó campeón en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, durante una final de infarto contra Canadá. Este es el primer oro olímpico de EEUU en hockey desde 1980. Trump es un amante de muchos deportes y -como ha dicho- ama a los equipos norteamericanos, a los deportistas individuales y sus grandes victorias, como parte del orgullo y el sentimiento nacionalista americano. Por eso, primero lo recibió en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Destacó la marcha en la preparación de EEUU como sede del Mundial de la FIFA 2026 junto a Canadá y México y para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El líder conservador tampoco pasó por alto otro de los grandes éxitos de su gobierno que apuntan directamente al fracaso de los demócratas: destapar la corrupción de más de 18.000 millones de dólares de fondos federales en Minnesota y ahora en posteriores investigaciones en California.

Trump informó que el vicepresidente JD Vance se encargará de liderar todos los esfuerzos en el combate al fraude y la corrupción en el país.

El gran escándalo en Minnesota

La izquierda y los medios de prensa de la misma tendencia trataron de desviar la atención del escándalo mediante ataques de activistas pagados y estimulados para agredir a los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que fueron obligados a disparar en dos ocasiones y ultimar a dos de los atacantes.

Trump señaló directamente hacia la representante, Ilhan Omar, al referirse a que la gran estafa fue encabeza por inmigrantes somalíes, que más del 65% vive de ayudas con los fondos de los contribuyentes, y que deben ser condenados y expulsados luego del país por este vergonzoso escándalo. Omar respondió con gritos desde su asiento al mejor estilo de barrio e irrespeto al presidente de la nación. Y como es de suponer, el “show” ordinario de Omar fue enmarcado por los medios liberales como un acto de valentía.

Por su parte, el representante de Texas, Al Green, tuvo que ser escoltado por oficiales de seguridad del Congreso para su expulsión del hemiciclo por su reiterada actitud, la misma de otra ocasión cuando insultó a Trump durante un anterior discurso en el mismo escenario.

Al referirse al considerable aumento del cristianismo entre los jóvenes y la población en general, el Presidente resaltó una vez más la obra y el legado de su amigo personal y líder conservador, Charlie Kirk, asesinado por un extremista y pareja de un transgénero.

"En memoria de Charlie, debemos unirnos para reafirmar que EEUU es una nación bajo Dios", dijo Trump.

Sentimiento nacional y héroes

A pesar de los actos de Green y Omar y la postura de los congresistas demócratas, que confirma una vez más la crisis moral y política en que se encuentran, la intervención de Trump dio el tradicional valor a la identidad nacional y al patriotismo americano, al otorgar condecoraciones a varios héroes. Entre ellos, la entrega de la Medalla Corazón Púrpura al sargento de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, quien sobrevivió de forma milagrosa al ataque de un extremista afgano, mientras patrullaba una zona de la ciudad de Washington; y la medalla póstuma a su compañera, Sarah Beckstrom, entregada a sus padres, Evalea and Gary Beckstrom, en un emotivo momento.

También la misma condecoración al joven rescatista de 26 años de la Guardia Costera, Scott Ruskan, que salvó la vida de 165 niñas en el campamento de verano Mystic, en Hunt, Texas, a orillas del río Guadalupe, tras una crecida de agua de 26 pies de altura en sólo 45 minutos, que dejó más de 80 fallecidos, la mayoría niñas.

Otra de las emocionantes historias de la noche fue la de Eric Slover, el capitán del primero de los 8 helicópteros que entraron en el espacio aéreo de Caracas con los miembros de las fuerzas especiales Delta que capturaron a Maduro. Slover resultó herido de gravedad en sus piernas y la cadera. Gracias a su coraje, valentía, experiencia y responsabilidad, no sólo salvó la vida de sus compañeros, sino que garantizó el éxito completo de la misión hasta que le encargó el control del Chinook CH-47 a su copiloto antes de desmayarse por la pérdida de sangre, a causa de varios impactos de bala de alto calibre, contó el Presidente.

Slover fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, la máxima distinción de EEUU por una hazaña, y aplaudido durante varios minutos con todo el público de pie en la sala,

Trump anunció que el resto de sus compañeros también serán condecorados con la misma medalla en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

Dios quiso que el veterano capitán de la fuerza aérea en las guerras de Vietnam y Corea, E. Royce Williams, viviera con salud a sus cien años para que Trump le entregara la medalla que siempre había merecido por su heroísmo excepcional: la Medalla de Honor del Congreso, la máxima distinción del país al valor y acciones de patriotas estadounidenses. Melania, la primera dama, le puso la insignia en su cuello.

Williams también recibió la fuerte ovación de los presentes y vítores por sus más de 200 gloriosas misiones de combate y en una de ellas recibió decenas de disparos de fuego enemigo en el avión que piloteaba, sin dejar la misión y sin antes derribar a varios Mig-15 rusos para proteger los buques de la armada estadounidense. Visiblemente conmovido, Royce se levantó y saludó al Comandante en Jefe.

“Es un gran honor para mí estar en esta sala contigo, Royce”, indicó el Presidente.

Trump promovió el reencuentro del recién liberado preso político venezolano, Enrique Octavio Márquez, con su sobrina Alejandra González y destacó el rápido avance del proceso de transición hacia la democracia en Venezuela, junto al histórico cierre del centro de torturas y muertes del Helicoide.

Política Exterior y transformación inédita

En política exterior, el Presidente volvió a subrayar la encomiable labor del secretario de Estado cubanoamericano, Marco Rubio, y de los acuerdos de paz. "Marco ha hecho y hace un excelente trabajo y será el mejor secretario de Estado en la historia de esta nación", reiteró.

El mandatario destacó que Washington logró la liberación de todos los rehenes israelíes y la recuperación de los restos de los fallecidos, como consuelo espiritual a las familias para su despedida y santa sepultura.

En la guerra de Ucrania mueren a diario miles de personas y soldados y “seguimos comprometidos en conquistar un acuerdo definitivo de paz, pero en el caso de Irán “no hemos escuchado la frase que necesitamos: no fabricaremos un arma nuclear”, indicó el inquilino de la Casa Blanca, que reiteró que "EEUU no permitirá por ninguna razón que el mayor impulsor del terrorismo en el Medio Oriente tenga en su poder un arma de ese tipo”; y al mismo tiempo se refirió a la masacre de miles de manifestantes en ese país, a pesar de que Washington pudo detener cientos de ejecuciones. Citó el dato de más de 30.000 manifestantes asesinados.

Por otra parte, enunció el dividendo que reciben los militares de 1.700 dólares provenientes de los aranceles y dijo que todas las ramas del ejército estadounidense muestran ahora cifras récord de reclutamiento. “Amamos a nuestros soldados y bomberos, que casi nunca son mencionados”, agregó.

“Después del desastre causado por el gobierno demócrata de Biden, resulta que ahora los demócratas hablan de 'asequibilidad', cuando fueron ustedes quienes estaban destruyendo este país y querían seguir, pero los detuvimos a tiempo, lo hicimos”, acentuó Trump en otra parte de su -en ocasiones- encendido discurso contra la ultraizquierda.

Trump, por única vez se vio sorprendido frente al respaldo de los demócratas al referirse a la prohibición de que los miembros del Congreso tengan acciones en Wall Street o coticen a través de grandes corporaciones privadas con información privilegiada ¿Y Nancy Pelosi también se levantó? Preguntó a modo sarcástico ¡Wow, no lo creo! Pelosi es una de las grandes favorecidas por esas acciones en Bolsa y su fortuna creció cientos de millones durante años, siendo integrante del Congreso en Washington.

Se refirió a la orden que firmó para que las grandes corporaciones no puedan comprar miles de propiedades y monopolizar los precios, como ha ocurrido hasta ahora. Además, habló sobre las cuentas de ahorro para niños, la reducción del precio de los medicamentos recetados, los recortes fiscales sin precedentes para los trabajadores estadounidenses y el lanzamiento del sitio web TrumpRx.gov, con casi 50 medicamentos rebajados hasta un 600%. En próximos meses, la lista será mayor, según la Casa Blanca.

El mandatario citó su propuesta para impedir que las aseguradoras sigan enriqueciéndose con los fondos del Obamacare y que el dinero vaya directo a los estadounidenses para que puedan escoger su seguro de salud.

Todavía los consumidores pagan altos precios, como consecuencia de las políticas económicas del gobierno anterior, al tiempo que la confianza toma fuerza entre los estadounidenses en medio de una transformación general inédita emprendida por la administración Trump, a pesar de las campañas de desinformación de los medios liberales de prensa.

Por encima del primer del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump en su segundo mandato, lo más trascendental son los resultados palpables que ha logrado su gobierno en apenas un año. Por tales motivos, el Presidente reiteró con seguridad que "ya entramos en la era dorada de EEUU", como prometió hace poco más de un año.

FUENTE: Con información con AFP, The New York Times, EFE, NBC News.