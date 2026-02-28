sábado 28  de  febrero 2026
Israel informa haber ultimado a "varias figuras esenciales" del régimen iraní

"Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica", dijo el presidente Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña "masiva" como una "misión noble", y reconoció que su país podría sufrir bajas

Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.

EFE
Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos militares.&nbsp; &nbsp;

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV - Israel ultimó a "varias figuras esenciales" de Irán tras atacar "simultáneamente" tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí.

"El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen", afirmó la misma fuente.

Según el oficial, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra "cientos" de objetivos en territorio iraní, después de trabajar conjuntamente "miles de horas" para "construir un banco de objetivos lo más valioso y extenso posible".

"En los últimos meses, el número de objetivos ha aumentado en varios cientos por ciento", añadió la fuente.

"cientos de objetivos militares"

El Ejército de Israel aseguró este sábado que su campaña de bombardeos junto a Estados Unidos contra Irán ha alcanzado "cientos de objetivos militares" en el oeste de la capital, Teherán, horas después de una oleada de ataques lanzada por sorpresa en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Como parte de la operación 'León Rugiente', la Fuerza Aérea ha atacado cientos de objetivos militares, incluidas lanzaderas, del régimen terrorista de Irán en el oeste de Teherán", dijo en un mensaje en redes sociales, en el que subrayó que además "trabaja para interceptar" los misiles y drones lanzados por las fuerzas iraníes contra Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Irán es un "régimen terrorista"

Entre los objetivos atacados en la llamada operación "Furia Épica", se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

"Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica", dijo el presidente Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña "masiva" como una "misión noble", y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Corresponsales reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Irán confirma ataques a bases militares estadounidenses

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que lanzó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista" en suelo iraní.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló.

“Los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”, agregó.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta medios de ese país indicó previamente que "cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia las bases militares estadounidenses en la región y contra Israel.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

