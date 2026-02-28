Trump proclama el lanzamiento de la operación militar "Furia Épica" contra Irán en un discurso en video

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que la intención última de la campaña militar que lanzó este sábado contra Irán es la liberación del pueblo iraní en un futuro país que ya no represente una amenaza alguna para los estadounidenses.

"Solo quiero la libertad para el pueblo iraní", manifestó Trump en una breve declaración al diario 'Washington Post', horas después de su discurso ante la nación en el que anunció el ataque.

"Quiero un país seguro, y eso es lo que vamos a conseguir", añadió al medio estadounidense tras ordenar la Operación Furia Épica contra los centros de poder del estamento clerical iraní y del Ejército del país.

En su discurso, Trump dejó claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la república islámica en 1979: el estamento clerical y la Guardia Revolucionaria, el cimiento ideológico del Ejército iraní, así como de logro simbólico por excelencia como es su programa nuclear.

Trump exige la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes ha prometido una amnistía, y pidió el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. "Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance", manifestó Trump, sobre un ataque que representará "la única oportunidad" que tendrán "durante generaciones" para derrocar a las autoridades iraníes.

"Tomen las riendas de su destino y del futuro próspero y glorioso que está al alcance de ustedes. Este es el momento de actuar", expresó Trump.

El discurso

"Hace poco, las fuerzas armadas de Estados Unidos iniciaron operaciones de combate de gran envergadura contra Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles.

"Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña incesante de baños de sangre y masacres masivas, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en un gran número de países.

"Entre los primeros actos del régimen estuvo el apoyo a la violenta toma de la embajada estadounidense en Teherán, en la que mantuvo a decenas de rehenes estadounidenses durante 444 días (entre noviembre de 1979 y enero de 1981, ndlr).

"En 1983, grupos apoderados de Irán llevaron a cabo el atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut, que mató a 241 militares estadounidenses.

"En 2000, sabían y probablemente estaban implicados en el ataque contra el USS Cole. Murieron muchos. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de militares estadounidenses en Irak.

"Los aliados del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio en los últimos años, así como contra barcos mercantes estadounidenses y contra rutas de navegación internacionales.

"No lo vamos a tolerar más"

"Esto ha sido terrorismo masivo, y no lo vamos a tolerar más. Desde Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras.

"Y fue Hamás, aliado de Irán, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 inocentes, incluidos 46 estadounidenses, y tomando al mismo tiempo a 12 de nuestros ciudadanos como rehenes. Fue brutal, algo que el mundo no había visto nunca antes.

"Irán es el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo y muy recientemente ha matado a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras se manifestaban.

"La política de Estados Unidos, y en particular la de mi administración, siempre ha sido que este régimen terrorista nunca pueda poseer un arma nuclear. Lo repito: nunca tendrán un arma nuclear.

"Por eso, durante la operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche) el pasado junio, aniquilamos el programa nuclear del régimen en Fordo, Natanz e Isfahán.

"Tras ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su pérfida búsqueda de armas nucleares, y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo.

"Lo intentamos. Ellos querían hacerlo. No querían hacerlo. Y luego querían hacerlo. No querían hacerlo. No entendían qué estaba pasando. Solo querían hacer el mal.

"Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas. Rechazaron todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares. Y ya no podemos aceptar esto.

"En lugar de eso, intentaron reconstruir su programa nuclear y seguir desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense.

"Imaginen hasta qué punto se envalentonaría este régimen si algún día tuviera, y estuviera realmente armado, con armas nucleares como medio para transmitir su mensaje.

"Operación masiva"

"Por estas razones, las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura radical y muy malvada amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional.

"Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su Marina.

"Nos vamos a asegurar de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas, y de que no puedan seguir utilizando sus artefactos explosivos improvisados, o 'bombas al borde de la carretera', como a veces se les llama, para herir tan gravemente y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses.

"Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear.

"Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debería desafiar la fuerza y el poder de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Yo construí y reconstruí nuestras fuerzas armadas en mi primer mandato.

"No hay otro ejército en la tierra que se acerque a su potencia, su fuerza o su nivel de sofisticación. Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar los riesgos para el personal militar estadounidense en la región. A pesar de ello, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar.

Misión noble

"Valientes héroes estadounidenses podrían perder la vida y podríamos tener bajas. Esto sucede a menudo en la guerra, pero no hacemos esto por el presente. Lo hacemos por el futuro. Y es una misión noble.

"Rezamos por cada militar mientras arriesgan sus vidas de manera desinteresada para garantizar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca serán amenazados por un Irán dotado de armas nucleares.

"Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro, y tenemos la convicción de que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas triunfarán. Tenemos a los mejores del mundo. Y triunfarán.

"A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y obtener inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura.

"Así que dejen las armas, serán tratados con justicia y con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte segura.

"Es hora de su libertad"

"Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está al alcance de la mano.

"Permanezcan bajo resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el poder.

"Dependerá de ustedes hacerlo. Probablemente será su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han obtenido.

"Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren.

"Así que veamos cómo reaccionan. Estados Unidos los está apoyando con una fuerza abrumadora y un poder devastador. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y liberar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance

"Este es el momento para actuar. No lo dejen pasar. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias."

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP