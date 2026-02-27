Suspenden al superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, tras allanamiento del FBI

Personal de seguridad talibán vigila a lo largo de una carretera en Kandahar el 27 de febrero de 2026, después de los tiroteos transfronterizos ocurridos durante la noche entre Afganistán y Pakistán.

LOS ÁNGELES — El Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, anunció este viernes que ha suspendido al superintendente Alberto Carvalho , después que el FBI allanara su oficina y su domicilio el miércoles pasado en relación con una investigación criminal.

El operativo ocurrió de forma simultánea en California y Florida para recolectar evidencia sobre supuestas irregularidades en contratos de inteligencia artificial y el manejo inapropiado de fondos públicos, de acuerdo con medios de prensa californianos.

La movilización policial incluyó el registro de la vivienda de Carvalho en San Pedro, sus oficinas en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y una propiedad vinculada a antiguos consultores en el condado de Broward, sur de la Florida.

Tras una reunión que se extendió por dos días, la junta del LAUSD optó por poner en licencia administrativa indefinida al superintendente, que no había tenido ningún traspié en sus cuatro años de liderar las escuelas angelinas, con buenos resultados.

Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía federal en Los Ángeles, confirmó que las autoridades habían ejecutando una orden de registro aprobada por un juez en el domicilio de Carvalho, así como en la sede del LAUSD, pero se negó a ahondar sobre el caso.

Contrato multimillonario con empresa de AI

Según fuentes citadas por el periódico Los Ángeles Times, la investigación involucra a AllHere, una empresa de inteligencia artificial fallida cuya fundadora fue acusada de fraude en 2024.

AllHere firmó "un contrato multimillonario" con el LAUSD para ayudar a desarrollar un chatbot para brindar apoyo académico, que no se implementó porque la empresa se declaró en quiebra.

Los investigadores buscarían determinar si existieron pagos ilícitos o sobornos durante el proceso de licitación y adjudicación de esta tecnología, que prometía revolucionar el aprendizaje personalizado, pero terminó en un fracaso institucional.

A este escenario se sumaría una demanda reciente que señala la presunta malversación de 76.7 millones de dólares.

Estos recursos, destinados por ley de manera exclusiva a la educación artística, habrían servido para cubrir salarios de personal administrativo y docente ya existente en lugar de financiar la contratación de nuevos instructores de arte y música.

Esta supuesta maniobra financiera generó una fuerte presión por parte de sindicatos y grupos de padres, quienes exigen transparencia absoluta en el manejo de los activos del distrito.

No hay acusación

El FBI no ha hecho ninguna acusación contra Carvalho que asumió las riendas del LAUSD en febrero de 2022, con el reto de regresar a los estudiantes después del cierre de las escuelas en la pandemia.

También ha sido una figura sobresaliente en la lucha contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las escuelas.

Su amplia experiencia en el ámbito educativo, su capacidad para gestionar crisis y su historia como inmigrante hispanohablante lo han acercado a las escuelas de Los Ángeles, que atienden a cerca de medio millón de estudiantes, en su mayoría de origen hispano.

Bajo su mandato los estudiantes de Los Ángeles aumentaron el año pasado puntuaciones en matemáticas e inglés.

Carvalho dirigió anteriormente las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade donde su trabajo fue reconocido por su labor.

Rastro de Miami y Florida

El operativo en el sur de Florida, específicamente en una residencia en Southwest Ranches vinculada a excolaboradores de su gestión en Miami-Dade, sugiere que la investigación tendría raíces en su pasado profesional.

Carvalho lideró las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade por catorce años, periodo en el que consolidó una imagen de gestor exitoso, aunque no exenta de controversias.

Durante su mandato en Florida, enfrentó escrutinios por su relación con la empresa K12 tras la solicitud de una donación millonaria vinculada a una plataforma de clases en línea que presentó fallas críticas durante la pandemia.

El actual panorama legal surge además en un clima de alta tensión política entre el superintendente y el gobierno federal. Carvalho mantuvo una postura desafiante frente a las políticas migratorias de la Casa Blanca y bloqueó el acceso de agentes de inmigración a los planteles educativos.

Mientras la Junta de Educación de Los Ángeles evalúa su continuidad en el cargo en una sesión de emergencia, la opinión pública en Miami y California permanece a la espera de que el Departamento de Justicia levante el sello de los expedientes judiciales para conocer el alcance real de las imputaciones.

