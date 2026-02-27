Enlistado entre nombres de tripulantes de lancha ultimada en Cuba intenta esclarecer su postura en los hechos

Rolando Roberto Azcorra Consuegra, cuyo nombre fue incluido por las autoridades cubanas en la lista de supuestos ocupantes de la lancha ultimada

MIAMI . Interrogantes y diversidad de hipótesis son las reacciones que prevalecen en el sur de Florida alrededor del suceso acontecido en la costa central de Cuba , en el que una pequeña embarcación, presuntamente violó las aguas jurisdiccionales de la isla y terminó ultimada a balazos por una lancha guardacostas del régimen.

Como parte de la repercusión del incidente en el que según las autoridades cubanas, murieron cuatro tripulantes de la embarcación con matrícula de la Florida y otros seis resultaron heridos y arrestados, la noche del jueves 26 de febrero en las inmediaciones del restaurante Versailles tuvo lugar una vigilia en homenaje a los fallecidos.

NOMBRES REVELADOS Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

BAJO INVESTIGACIÓN Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Durante ese encuentro entre exiliados, Rolando Roberto Azcorra Consuegra, cuyo nombre fue incluido por las autoridades cubanas en la lista de supuestos ocupantes de la lancha ultimada, cuando realmente se encontraba en Miami, ofreció declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

En la primera lista ofrecida por un comunicado oficial desde Cuba, el nombre de Azcorra fue mencionado, posteriormente rectificaron el error, pero las dudas acerca de cómo las autoridades de la isla habían recibido ese listado que incluía el nombre de una persona no vinculada al incidente, abrió puertas a muchas preguntas.

Azcorra asegura no haber tenido que ver en los hechos.

“Todo eso es mentira porque yo estoy aquí en Estados Unidos”, constató.

Asegura que conoció la noticia a través de los medios de comunicación y que la situación le provocó preocupación personal y familiar.

Asegura que tuvo bastante temor “porque revelaron mi nombre, mi identidad, todo y tengo a mi padre y familia en la isla.”

Asimismo, dice, la difusión de su identidad generó inquietud entre sus allegados en la isla.

“Cuando salió mi nombre en los noticieros sí hubo muchas llamadas y muchas cosas.”

Aunque, según sus declaraciones rechaza haber tenido cualquier implicación directa en el hecho, reconoce que conocía “a la mayoría de los ocupantes de la lancha”.

“Los conozco casi al noventa por ciento. Tengo fotos con ellos que las puede ver en las redes sociales.”

Dijo que con varias de estas personas coincidía en actividades políticas y encuentros habituales del exilio cubano en Miami, por su vinculación con movimientos como Cuba Primero, Asamblea de la Resistencia y otras organizaciones.

“Yo los conocía de amistades de aquí, del Versailles y de manifestaciones.”

En su testimonio, descarta haber participado en entrenamientos militares o tener conocimiento de planes concretos, que, según otros relatos surgidos a raíz del suceso, sí se han producido.

“No tengo ese conocimiento. No he entrenado con ellos”, descartó Azcarra.

Aun así, no puede explicar cómo terminó incluido en el registro inicial emitido por el régimen cubano.

“No puedo decirte porque ni yo mismo sé qué fue lo que pasó.”

Considera como probabilidad para esta aparente confusión, lo que describe como su historial político.

“Tengo un historial de activista en contra de la dictadura en Cuba, también aquí en Estados Unidos.”

Plantea que la información pudo haber surgido de registros o listas asociadas con activistas.

“Alguna lista que se haya filtrado o que hayan mandado para allá, no sé.”

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Las Américas (@diariolasamericas)

Durante la entrevista relató cómo salió de Cuba tras sustraer una embarcación de una unidad de las Tropas de Guardacostas en la provincia de Cienfuegos.

“Salí robándome una lancha de una unidad de Guarda fronteras”, narró.

Explicó que el intento inicial no tuvo éxito porque la embarcación sufrió una avería en el motor y el grupo terminó llegando a Bahamas.

“Estuve como un mes preso en Bahamas y me iban a mandar para Cuba y me escapé de la prisión antes de ser deportado.”

Posteriormente, describe intentó nuevamente llegar a Estados Unidos y asegura haberse “robado otra lancha más y vine para acá.”

El entrevistado admite que ha sido cuestionado por esos actos ilegales.

“La gente dice que me robé una lancha, que soy un delincuente”. Sin embargo, insiste en que, “el objetivo era llegar aquí, no regresar a Cuba.”

Sobre lo ocurrido el 25 de febrero en aguas cubanas, afirma no tuvo conocimiento previo. Califica de contradictoria la información que ha recibido al respecto.

“Se dicen muchas cosas, que eran dos, que era una, que eran tres (lanchas), aunque, no tiene claridad sobre lo sucedido.

“Hay mucha información regada que no se sabe exactamente cuál es la verdad.”

Más allá de la versión de Azcorra, la inclusión inicial de su nombre en la lista ofrecida por Cuba continúa siendo uno de los aspectos menos claros del caso.

Entre algunos sectores del exilio cubano, el hecho de que apareciera en el listado ha generado cuestionamientos, especialmente por sus relaciones personales con varios de los participantes y por su activismo político.

Hasta ahora no existe evidencia pública que lo vincule directamente con los hechos, pero tampoco una explicación independiente sobre cómo fue involucrado su nombre en un primer momento.

El propio Azcorra afirma que la divulgación de su nombre lo dejó en una posición vulnerable, a la que vez asegura que no puede regresar a Cuba debido a su activismo político.

Por el momento, según declara continuará “en la lucha como estamos todos.”

También defendió la motivación de quienes participaron en el viaje, “siento admiración por ellos, por lo que hicieron”, dijo.

Pidió además que no fueran juzgados como terroristas y envió un mensaje al pueblo cubano.

“No los cataloguen como terroristas. Nadie aquí es terrorista. Esos muchachos fueron a dar su vida por liberar a Cuba. Todo el mundo quiere la libertad de Cuba. Cada cual lucha a su manera.”

“Yo doy mi vida, mi sangre, todo por la libertad de Cuba”, concluyó.

Hasta el momento, y aunque las autoridades estadounidenses anunciaron que abrirían una investigación para esclarecer las circunstancias y detalles de este suceso que involucra a personas procedentes del sur de Florida y que el régimen de La Habana ha calificado de acto terrorista, la inclusión del nombre de Azacorra en el listado de los presuntos tripulantes de la lancha no ha conllevado que autoridad alguna lo contacte para interrogarlo.