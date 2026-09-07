lunes 7  de  septiembre 2026
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LVI hace historia en los Emmy

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny se convirtió en el show de medio tiempo del Super Bowl más galardonado en la historia de los Emmy

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny ofreció en el Super Bowl LX continúa dando de qué hablar. Y tras confirmarse que se convirtió en el más visto de la historia de la competencia deportiva, recientemente alcanzó un hito al ganar siete premios Emmy durante la gala de los Creative Arts Emmys.

De esta manera, Benito también ganó su primer Primetime Emmy como intérprete principal y también como productor.

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El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny se convirtió en el show de medio tiempo del Super Bowl más galardonado en la historia de los Emmy al consagrarse en las categorías: mejor dirección musical, mejor dirección para un especial de variedades, mejor mezcla de sonido para una serie o especial de variedades, mejor coreografía para programación de variedades o reality, mejor diseño/iluminación para un especial, mejor dirección técnica y trabajo de cámara para un especial.

También se posicionó como el primer programa en español en ganar el premio al mejor especial de variedades en vivo, y el programa más premiado en la primera noche de los Creative Arts Emmys.

Este es el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en conquistar el Emmy. El primero fue The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent.

En la gala, un segundo programa que contó con la participación de Benito Ocasio Cortez también ganó un Primetime Emmy. Se trató del episodio que dio inicio a la temporada 51 de Saturday Night Live, en el cual el boricua fue el anfitrión invitado. El capítulo ganó en la categoría mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o reality.

Récord

El coproductor Roc Nation confirmó que el half time show del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, se convirtió en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.

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