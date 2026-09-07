Secretario de Energía de EEUU: "Elecciones en Venezuela ya se avecinan"

Chris Wrigth, secretario de Energía de EEUU y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Facebook)

MIAMI — “Habrá elecciones”, afirmó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en relación con los comicios en Venezuela. “Se avecinan”, aseveró, aunque no ofreció una fecha concreta.

Durante una entrevista con Margaret Brennan en Face the Nation, Wright fue consultado sobre cómo puede sostenerse el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela mientras el país todavía no tiene un calendario electoral.

Economía Trump se reúne en privado con ejecutivos petroleros tras el acuerdo con Venezuela

ECONOMÍA Lo que se sabe del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

El funcionario estadounidense afirmó que existen diálogos en marcha y señaló varias condiciones que considera necesarias antes de unas elecciones libres y justas: asegurar el registro electoral, garantizar el Estado de Derecho, liberar a los presos políticos y crear las condiciones electorales necesarias.

Wright también defendió el pacto petrolero alcanzado entre ambos países y sostuvo que permitirá atraer capital, aumentar la producción de crudo, generar empleos y elevar los ingresos de Venezuela.

Ver mucha inversión en Venezuela

Wright llegó a Venezuela el pasado 1 de septiembre para luego, al día siguiente, firmar en Miraflores (Palacio de Gobierno en Venezuela) el “histórico acuerdo petrolero”.

El funcionario declaró que EEUU quiere que haya "mucha inversión" de su país en Venezuela.

"Nosotros queremos ver mucha inversión procedente de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad de los venezolanos, estadounidenses y consumidores de energía", expresó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, próximo a Caracas.

Wright dijo a periodistas que se busca aumentar “el flujo de capital privado de un gran número de empresas estadounidenses”.

El alto funcionario norteamericano también informó de su llegada en la red social X, donde dijo que la "diplomacia energética del presidente (Donald) Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo el hemisferio".

Venezuela firmó ocho convenios bajo la mirada de Wright

1- Acuerdo integral del pago del Bono entre Venezuela y la empresa Chevron Carabobo Holding por concepto de acceso a reservas de hidrocarburos en áreas delimitadas y la empresa mixta Petroindependencia.

2- Acuerdo para el reconocimiento de conformidad de enmiendas en los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar, y Petroindependencia, a los términos de la nueva Ley de Hidrocarburos del 28 de julio.

3- Acuerdo de transición del bloque Junín 5 entre la empresaENI, Pdvsa y la Corporación Venezolana de Petróleo.

4- Firma del Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos en el área delimitada Bloque Junín 5, entre Pdvsa y la empresa ENI Venezuela.

5- Firma del Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos en el área delimitada Bloque Budare Elotes, entre la empresa Primavera y Pdvsa.

6- Firma de la Alianza Estratégica para la Recuperación de la Infraestructura Eléctrica de la industria petrolera, entre General Electric Vernova y Pdvsa.

7- Acuerdo de alianza estratégica entre General Electric Vernova y Corpoelec para el impulso de diversos proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano.

8- Acuerdo para el estudio conjunto de la factibilidad técnico-económica para el desarrollo de las áreas exploratorias entre Aspen Holdingy Pdvsa.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Efecto Cocuyo