Roc Nation confirma que espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el más visto

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

MIAMI.- A casi un mes de sacudir el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con el half time show del Super Bowl LX, el coproductor Roc Nation confirmó que el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.

Los más vistos

Previamente, se había informado que la audiencia oficial de televisión en Estados Unidos fue de 128,2 millones, una disminución respecto a la presentación de Kendrick Lamar el año pasado, la cual se posicionó en 133,5 millones.

Otros artistas que antecedieron al Conejo Malo y que han batido récords de audiencia son: Michael Jackson (1993) con 133.4 millones, Usher (2024) con 129.3 millones, Rihanna (2023) con 121.017 millones, Katy Perry (2015) con 118.5 millones, Lady Gaga (2017) con 117.5 millones, Coldplay (2016) con 115.5 millones, Bruno Mars (2014) con 115.3 millones y Madonna (2012) con 114 millones de espectadores.