miércoles 4  de  marzo 2026
Roc Nation confirma que espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el más visto

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A casi un mes de sacudir el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con el half time show del Super Bowl LX, el coproductor Roc Nation confirmó que el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
HOMENAJE

Bad Bunny rinde tributo a Pelé durante concierto en Brasil
distopias, cantares y campeones: la hispanidad, del quijote a bad bunny
OPINIÓN

Distopías, cantares y campeones: La hispanidad, del Quijote a Bad Bunny

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.

Previamente, se había informado que la audiencia oficial de televisión en Estados Unidos fue de 128,2 millones, una disminución respecto a la presentación de Kendrick Lamar el año pasado, la cual se posicionó en 133,5 millones.

Otros artistas que antecedieron al Conejo Malo y que han batido récords de audiencia son: Michael Jackson (1993) con 133.4 millones, Usher (2024) con 129.3 millones, Rihanna (2023) con 121.017 millones, Katy Perry (2015) con 118.5 millones, Lady Gaga (2017) con 117.5 millones, Coldplay (2016) con 115.5 millones, Bruno Mars (2014) con 115.3 millones y Madonna (2012) con 114 millones de espectadores.

