lunes 7  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Susan Sarandon asegura que le han negado roles por sus ideales

La actriz, una de las grandes figuras de Hollywood, forma parte de las voces más comprometidas de la industria del cine en Estados Unidos que critica la guerra en Gaza

Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009).&nbsp;

Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009). 

Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

VENECIA.- La actriz estadounidense Susan Sarandon dijo este domingo que todavía le siguen negando papeles en Hollywood por sus posiciones críticas sobre Israel y la guerra en Gaza.

La estrella de Thelma & Louise tuvo que dejar su agencia UTA en noviembre de 2023 a raíz de unos polémicos comentarios en un mitin propalestino que posteriormente dijo lamentar.

Lee además
La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España). 
REALEZA

Princesa Leonor inicia estudios universitarios en la Carlos III de Madrid
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LVI hace historia en los Emmy

Declaraciones

"Hace poco me volvieron a quitar papeles, porque hay agencias que dicen a la gente que no me contrate. Pero así es la estructura de poder", dijo la intérprete en Venecia, en la presentación de The echo chamber, en competición.

"Creo que ha habido cambios en términos de comprensión de la situación en la opinión pública, pero siguen existiendo posiciones muy arraigadas en mi sector, defendidas por sionistas, que no han suavizado sus ideas sobre mí", afirmó la actriz de 79 años.

"Pero tengo a mi familia, tengo a los míos, y todo está bien", aseguró durante una rueda de prensa, entre aplausos.

Pese a esta situación, la actriz afirmó que el "relato" sobre el conflicto en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel había "cambiado por completo".

"La gente está al tanto de muchas cosas ahora", advirtió, en referencia especialmente al apoyo financiero y militar de Estados Unidos a Israel.

La actriz, una de las grandes figuras de Hollywood, forma parte de las voces más comprometidas de la industria del cine en Estados Unidos que critica la guerra en Gaza, junto a Mark Ruffalo, Richard Gere y Joaquin Phoenix.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"Spider-Man: Brand New Day" se posiciona como el tercer film más taquillero de la historia

Bután: paisajes vírgenes, rica cultura y compromiso con la sostenibilidad

Ricardo Montaner anuncia nuevo concierto en Miami tras arrasar en Nueva York con "El último regreso"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Un avión de carga de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
FLORIDA

Cinco muertes y cinco heridos tras estrellarse avión de carga en aeropuerto de Miami

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.
Terrorismo

Colombia alerta que cabecillas de ELN y FARC se ocultan en Venezuela y sugiere que los bombardeen

Cazas F-35 de Lockheed Martin
NUEVOS CAZAS

Homestead se convierte en foco de vigilancia hacia Cuba y el Caribe

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios. video
ASILOS

Nuevo fallo de inmigración podría complicar las solicitudes de asilo de venezolanos

Te puede interesar

Cazas F-35 de Lockheed Martin
NUEVOS CAZAS

Homestead se convierte en foco de vigilancia hacia Cuba y el Caribe

Por Daniel Castropé
Un avión de carga de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
FLORIDA

Cinco muertes y cinco heridos tras estrellarse avión de carga en aeropuerto de Miami

Chris Wrigth, secretario de Energía de EEUU y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Facebook)
COMICIOS

Secretario de Energía de EEUU: "Elecciones en Venezuela ya se avecinan"

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios. video
ASILOS

Nuevo fallo de inmigración podría complicar las solicitudes de asilo de venezolanos