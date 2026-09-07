Susan Sarandon asegura que le han negado roles por sus ideales

Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009).

VENECIA.- La actriz estadounidense Susan Sarandon dijo este domingo que todavía le siguen negando papeles en Hollywood por sus posiciones críticas sobre Israel y la guerra en Gaza.

La estrella de Thelma & Louise tuvo que dejar su agencia UTA en noviembre de 2023 a raíz de unos polémicos comentarios en un mitin propalestino que posteriormente dijo lamentar.

Declaraciones

"Hace poco me volvieron a quitar papeles, porque hay agencias que dicen a la gente que no me contrate. Pero así es la estructura de poder", dijo la intérprete en Venecia, en la presentación de The echo chamber, en competición.

"Creo que ha habido cambios en términos de comprensión de la situación en la opinión pública, pero siguen existiendo posiciones muy arraigadas en mi sector, defendidas por sionistas, que no han suavizado sus ideas sobre mí", afirmó la actriz de 79 años.

"Pero tengo a mi familia, tengo a los míos, y todo está bien", aseguró durante una rueda de prensa, entre aplausos.

Pese a esta situación, la actriz afirmó que el "relato" sobre el conflicto en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel había "cambiado por completo".

"La gente está al tanto de muchas cosas ahora", advirtió, en referencia especialmente al apoyo financiero y militar de Estados Unidos a Israel.

La actriz, una de las grandes figuras de Hollywood, forma parte de las voces más comprometidas de la industria del cine en Estados Unidos que critica la guerra en Gaza, junto a Mark Ruffalo, Richard Gere y Joaquin Phoenix.

FUENTE: AFP