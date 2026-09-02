Bad Bunny gana fallo en demanda sobre orígenes del reguetón

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Bad Bunny ha obtenido una victoria clave en el caso de una demanda contra él, y otros artistas del género urbano, por los orígenes del reguetón; luego de que un juez federal fallara a favor de la apelación del boricua y desestimara parte de la querella por derechos de autor.

Se trata de una acción legal presentada en 2021 por Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson contra artistas como Bunny, Karol G, Daddy Yankee y otros artistas.

La demanda sostiene que la canción Fish Market es la fuente definitiva del dembow, y reclama propiedad sobre las canciones Dem Bow y Pounder (Dub Mix II), argumentando que estos temas se basan en la pieza de 1989 y tiene ritmos claves en el surgimiento del sonido del reguetón.

Nuevo fallo

Ahora, el juez André Birotte Jr. dio marcha atrás a su anterior decisión y dictaminó que el dúo de reggae Steely & Clevie no demostró que tienen control de los derechos de autor sobre el ritmo del dembow, el boom-ch-boom-chick que se puede apreciar en la mayoría de canciones del género urbano.

Previamente, el magistrado había decidido que el caso debía ir a juicio. No obstante, el equipo legal de Bad Bunny argumentó que los acusadores del cantante citan: "un reclamo de derechos de autor 'Frankenstein'", y pidieron que se retire el fallo pues el caso presenta una falla que no ha sido reconocida de manera adecuada.

“Tras una revisión adicional de los registros, el tribunal concluye que los demandantes no han identificado claramente qué obra con derechos de autor contiene la selección y el arreglo supuestamente protegibles que buscan hacer valer”, escribió el juez en un reciente comunicado.