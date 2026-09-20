¿Está listo para conocer la diversidad gastronómica de Berlín?

La cultura gastronómica de Berlín está profundamente vinculada a su población multicultural y a su fascinante historia, lo que la convierte en uno de los destinos culinarios más interesantes, inclusivos y dinámicos de Europa.

Desde la época de la Guerra Fría hasta la era posterior a la reunificación y el constante flujo de influencias internacionales, el mapa gastronómico abarca desde tradicionales platos reconfortantes de origen prusiano hasta la reconocida comida callejera de raíces internacionales y una ambiciosa escena de alta cocina moderna que incluye restaurantes con estrellas Michelin.

Este

Caminar de este a oeste permite descubrir no solo las distintas capas de la historia y el ritmo de la vida cotidiana, sino también las diferentes maneras en que los barrios de Berlín abordan la gastronomía.

Situado en el antiguo Berlín Oriental, Friedrichshain es conocido por su ambiente bohemio y de aire industrial, su arquitectura fabril y su animada vida nocturna.

La vida gastronómica del barrio no gira alrededor de una calle principal, sino de distintos sectores, cada uno con una atmósfera completamente diferente.

Aquí, la oferta va desde propuestas veganas y asiáticas hasta cierta recuperación de la cocina tradicional alemana y excelentes bocados de Oriente Medio y el Levante mediterráneo.

En el número 41 de Petersburger Str., el restaurante de barrio Mervan Bistro sirve desde hamburguesas y sabrosos döner hasta halloumi y falafel a precios muy asequibles.

Entre otras opciones del barrio está la clásica comida callejera alemana, la currywurst, elaborada con salchicha de cerdo cortada en rodajas y cubierta con kétchup especiado y curry en polvo, generalmente acompañada de papas fritas.

El döner kebab, introducido en Berlín por inmigrantes turcos, consiste en carne colocada en capas y cocinada lentamente en un asador vertical, que se sirve en pan plano con ensalada y salsa.

Refrescos, jugos o cerveza alemana completan la comida.

Mitte

El corazón histórico y céntrico de Berlín, que combina algunos de los barrios más antiguos de la ciudad con emblemáticos lugares de arquitectura moderna, se conoce como Mitte. Aquí, la escena gastronómica es una mezcla dinámica de alta cocina, restaurantes escondidos en patios interiores y sabores internacionales que marcan tendencia.

Escondido dentro del famoso laberinto de patios de Hackesche Höfe, Oxymoron es un elegante restaurante tipo salón y lounge. Es un buen ejemplo de la particular cultura gastronómica de los patios históricos del barrio, al combinar una estética inspirada en la década de 1920 con sabores de la cocina europea moderna, entre ellos pastas caseras, risottos de temporada y mariscos.

Sin embargo, caminar por las calles de Berlín quizá no sea suficiente para descubrir algunos de los lugares escondidos donde probar buena comida.

Itay Novik es un destacado chef, diseñador gastronómico, narrador culinario y educador. En lugar de establecerse en un restaurante, imaginó un camino gastronómico diferente al crear la empresa de recorridos culinarios inmersivos Elements of Food y diseñar experiencias gastronómicas a la medida para eventos y reuniones privadas.

En vez de limitarse a llevar a turistas a restaurantes populares, Novik diseña experiencias gastronómicas inmersivas que recorren la evolución cultural y política de Berlín a través de su paisaje culinario.

Realizamos un recorrido gastronómico de cuatro horas con el chef Itay como introducción a la diversidad culinaria de Berlín. La experiencia incluyó una sopa Solyanka al estilo de Alemania Oriental y un vaso de cerveza Schultheiss en el restaurante y bar Zum Schusterjungen; platos tradicionales alemanes en Trio; el célebre Prater Garten; y una degustación de varios platos en KINK Bar & Restaurant. Durante el recorrido también probamos platos mexicanos y peruanos en Markthalle Pfefferberg.

“La comida alemana forma parte de la escena gastronómica de Berlín, pero está lejos de ser dominante”, explicó el chef Itay. “Encontrar buena comida alemana, que no esté dirigida a turistas, puede resultar sorprendentemente difícil, y la cocina tradicional berlinesa lo es aún más. La larga historia de inmigración de Berlín ha creado una cultura gastronómica increíblemente diversa”.

El restaurante Trio, sin embargo, ofrece una selección concisa y bien ejecutada de algunas especialidades regionales alemanas. En lugar de transformar estos clásicos en platos de fusión irreconocibles, la cocina se concentra en ingredientes de alta calidad y técnicas precisas para que brillen los sabores tradicionales.

“A diferencia de lo que ocurre en el resto de Alemania, la división entre Este y Oeste es menos evidente dentro de Berlín. Los restaurantes vietnamitas y los döner turcos están por todas partes. Pero en los restaurantes tradicionales todavía quedan vestigios del pasado en el antiguo Berlín Oriental. Por ejemplo, es frecuente encontrar influencias postsoviéticas, como la Soljanka, una sopa de la época soviética”.

La Soljanka es una sopa espesa, sabrosa y de característico sabor agridulce y salado. Introducida en la capital alemana por las tropas soviéticas, se hizo muy popular durante la época del Berlín Oriental debido a la costumbre de aprovechar todo lo que estuviera disponible, desde verduras y carne de res hasta tocino y salchichas.

Pruebe la cerveza Schultheiss. Presenta un peculiar color dorado pálido, gran claridad y una espesa capa de espuma. Es una de las marcas más históricas y perdurables de Berlín.

Para conocer el pasado de Berlín a través de su gastronomía, no hay que buscar más allá de Prater Garten, en el barrio de Prenzlauer Berg. Como el jardín de cerveza más antiguo y uno de los más célebres de la ciudad, esta institución al aire libre reúne a los berlineses bajo sus castaños desde 1837.

Además de buena cerveza, aquí se puede pedir una comida completa de Königsberger Klopse —albóndigas de ternera en salsa de crema—, arenque en escabeche o ganso asado de temporada, acompañados por una amplia selección de vinos regionales alemanes.

Ubicado dentro del histórico complejo Pfefferberg, en Prenzlauer Berg, KINK Bar & Restaurant es un elegante punto de encuentro gastronómico que combina con naturalidad la alta cocina de temporada con una coctelería vanguardista y un audaz arte contemporáneo.

“La escena gastronómica de Berlín está lejos de ser tradicional, pero algunas instituciones centenarias todavía sobreviven junto a restaurantes alemanes modernos que ofrecen interpretaciones refinadas de ese patrimonio”, destacó el chef Itay. “Al mismo tiempo, restauradores inmigrantes sirven con confianza versiones auténticas y sin concesiones de sus propias cocinas”.

Oeste

Mientras el Berlín Oriental recibe gran parte de la atención por su comida callejera de moda, su ambiente alternativo y su vida nocturna, el Berlín Occidental presume de una tradición gastronómica sofisticada, refinada y también diversa.

A menudo denominada el Chinatown o el barrio asiático de Berlín, Kantstraße, en Charlottenburg, es un importante epicentro de la cocina asiática. La calle, que se extiende desde Savignyplatz hacia el oeste, está flanqueada por excelentes restaurantes.

En el Berlín Occidental, la gastronomía suele inclinarse hacia el lujo y el prestigio de la tradición europea. Aquí se encuentran varios establecimientos de alta cocina muy reconocidos, como Funky Fisch, un moderno y vibrante restaurante especializado en pescados y mariscos, y el restaurante vegetariano Bonvivant, galardonado con una estrella Michelin, en Schöneberg.

Cuando se trata del lujo, restaurantes de hoteles exclusivos como Hugos ofrecen vistas panorámicas y una refinada cocina francesa contemporánea.

En el corazón de la escena gastronómica del Berlín Occidental se encuentra KaDeWe. Su legendaria Feinschmeckeretage (Piso Gourmet), en la sexta planta, es reconocida como uno de los principales destinos de la ciudad para productos y delicatessen de lujo.

¿Busca comida española? En Kurfürstendamm 203, el restaurante El Dorado es conocido por sus clásicas tapas españolas, paella y una extensa carta de vinos seleccionada de regiones del Viejo y el Nuevo Mundo.

En última instancia, lo que hace tan atractiva a la escena gastronómica de Berlín es su negativa a quedar anclada en el peso de una tradición culinaria rígida. En cambio, la ciudad ha transformado su compleja historia en un colorido escenario para la experimentación gastronómica. Es un paisaje definido por una dualidad sin pretensiones, donde un restaurante con estrella Michelin puede coexistir tranquilamente a pocas cuadras de un puesto de döner con décadas de historia.