Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

De esta manera, el embajador Abolfazl Pasandideh encabeza la misión iraní, tras asumir el cargo en julio de 2025. Hasta ahora, Pasandideh ha mantenido un perfil activo en los medios de comunicación, espacio desde donde defiende la soberanía iraní frente a Estados Unidos e Israel.Además, invoca la política exterior mexicana de no intervención.

Antes de ser asignado a México, Pasandideh dirigió el área de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en Irán. Medios del país azteca reseñaron que esa posición le permitió conocer al personal destinado a labores de inteligencia.

“La presencia iraní en México no es nada nueva. Para las relaciones entre Irán y México, la embajada es demasiado grande y el personal es bastante. Como sabemos que Irán usa las embajadas para muchas actividades, este es el propósito de tener ese personal”, señala Joseph Hage, especialista en Medio Oriente, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Considera que se permite una embajada grande “para ver lo que está haciendo, el propósito de las comunicaciones y la gente que entra y sale”.

El economista mexicano Alberto Islas, CEO de Global Leading Solutions, dijo en un artículo de marzo de este año que la embajada de Irán “concentra tanto la representación política como la consular. Esta embajada cuenta con al menos 36 funcionarios que atienden a una pequeña comunidad estimada en 3,000 iraníes”.

El analista Hage puntualiza que el número de funcionarios es más grande que lo que representa las relaciones bilaterales: “No hay ni comercio, no hay tanto intercambio entre Irán y México comparando eso con las mismas relaciones con otros países, ni siquiera hacer falta una embajada, sino un consulado”.

Cree que la presencia iraní “tiene otro objetivo y estimaría que es una base para ver cómo se puede operar en una zona muy cercana a Estados Unidos, es una posición estratégica”.

Destaca también que los analistas y la prensa empezaron a mirar la presencia iraní en México “después de la salida de los iraníes de Venezuela y se sorprendieron de que la presencia en Ciudad de México es más grande de lo que se esperaba. Es de exploración, todavía, miran hacia Centroamérica y otros países”.

Hage puntualiza: “Siempre el propósito de las misiones de Irán es explorar, pero nunca es solamente negocio, siempre en la mente de ellos están las actividades que consideran, a largo plazo, que favorecen al objetivo de la Guardia Revolucionaria iraní. Ellos trabajan en función de eso”.

Relaciones sobre la mesa

Por otra parte, el experto en Medio Oriente asevera que la presencia de Irán en México puede significar un riesgo y un beneficio.“El riesgo es que infiltren a los funcionarios iraníes y que puedan reclutar a gente que trabaje para ellos en México y allí tendrán, por ejemplo, mexicanos que puedan trabajar con la embajada de Irán o con los iraníes y que tienen el prestigio de venir a Estados Unidos cuando le da la gana para cualquier misión de búsqueda, de exploración, de lo que sea”, afirma.

A su vez, considera un beneficio si las autoridades mexicanas toman la amenaza iraní en el mundo y, si consideran que la embajada puede asumir actividades fuera de su rol diplomático, mediante los trabajos de contrainteligencia se puede tener acceso a información sobre el objetivo final de la misión diplomática.

El analista señala que, si fuese personal de la seguridad nacional de México y de EEUU, pondría “bajo supervisión” a la embajada iraní las 24 horas del día.“¿Cuál era el propósito de la presencia iraní en Argentina en los años 90? Nada, no había ni siquiera vuelos, ni comercio ni nada. Y mira lo que hicieron, dos atentados mataron a la gente”, dice.

En 1992, un coche bomba destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, causando la muerte de 29 personas y más de 200 heridos. Posteriormente, en 1994, hubo 85 muertos y más de 300 heridos en un atentado explosivo contra la Asociación Mutual Israelita Argentina

“Yo no creo que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, está ignorando el tema. He visto cómo opera él, con Estados Unidos, en contra del narcotráfico. Creo que tiene mucha relación con EEUU. Esto seguro que él lo tiene bajo control y supervisión permanente”, asevera.

Añade que, pese a los altibajos, no se ha abandona la conexión entre México y Estados Unidos.“En el ámbito de la seguridad fronteriza, la presencia de agrupaciones de Medio Oriente adquiere un matiz crítico para las agencias de inteligencia norteamericanas”, indicó Alberto Islas en su artículo sobre Irán.

Según Islas, “en México, la organización libanesa Hezbolah, respaldada por Irán, opera de forma encubierta. Diversos reportes de seguridad advierten que facilitadores de Hezbolah han tejido alianzas con carteles mexicanos, aprovechando la logística del narcotráfico para establecer redes de lavado de dinero. Estos fondos ilícitos se envían al Líbano para financiar la estructura operativa del grupo en Medio Oriente”.

Escenario económico

Joseph Hage señala que Irán no puede ofrecer tecnología y avance industrial a México, “ni en temas de petróleo tampoco” porque el país azteca tiene su petróleo.Indica que, comparado con otros países, China “tiene tremendo negocio en México y hasta ha entrado en el comercio, en la construcción, en la planificación y en muchos proyectos en conjunto. No es el caso de Irán”.

Sobre esto, el economista Alberto Islas señaló en su artículo que “la relación económica directa entre México e Irán es prácticamente marginal para la economía mexicana. Las sanciones internacionales impuestas a Teherán limitan significativamente los intercambios comerciales, por lo que las exportaciones mexicanas a Irán representan solo una fracción imperceptible (0.000025%) del total de las ventas exteriores del país”.Islas apuntó que el volumen de negocios entre ambos países “aísla a México de posibles represalias o aranceles directos por parte de Washington debido al comercio con Irán”.

En mayo de este año, el embajador Abolfazl Pasandideh afirmó que México e Irán mantienen relaciones independientes de presiones externas, basadas en las normas y el derecho internacional. Admitió que los intercambios comerciales y económicos son limitados y refirió las oportunidades de Irán en productos como pistache, alfombras, azafrán y dátiles.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, Embajada de Irán en México, Aristegui Noticias