Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película 'Minotauro', el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa

MOSCÚ.- Rusia anunció este viernes que declaró "agente extranjero" al conocido director de cine ruso Andréi Sviáguintsev, cuya última película, "Minotauro", será presentada por Francia para competir en los Óscar.

En Rusia los "agentes extranjeros" se exponen a multas o incluso penas de prisión.

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En su página web, el Ministerio de Justicia ruso justifica la medida al considerar que el cineasta de 62 años lleva a cabo sus actividades "bajo influencia extranjera".

Andréi Sviáguintsev vive fuera de Rusia desde 2021 y condena la ofensiva a gran escala lanzada por el Kremlin contra Ucrania en febrero de 2022.

Es uno de los directores rusos más exitosos. Su película más reciente, "Minotauro" -que narra el drama de una pareja de la burguesía rusa con la guerra en Ucrania como telón de fondo y la partida al frente de decenas de miles de soldados-, obtuvo el Gran Premio del Festival de Cannes en mayo.

Candidata por Francia

Francia presentará este largometraje para competir en la categoría de "mejor película internacional" en la ceremonia de los Óscar de marzo de 2027.

Una vez recibidas las candidaturas, la Academia anunciará el 21 de enero de 2027 los nominados en esta categoría.

Antes de "Minotauro", el cineasta fue premiado en el extranjero por "Leviatán" (2014), que retrata la lucha de un habitante del norte de Rusia contra un alcalde corrupto, y por "Sin amor" (Loveless, 2017), sobre la desaparición del hijo de una pareja moscovita en plena crisis.

FUENTE: Ccon información de AFP