sábado 19  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

Andréi Sviáguintsev vive fuera de Rusia desde 2021 y condena la ofensiva a gran escala lanzada por el Kremlin contra Ucrania en febrero de 2022

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película 'Minotauro', el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa

Sameer al Doumy / AFP

MOSCÚ.- Rusia anunció este viernes que declaró "agente extranjero" al conocido director de cine ruso Andréi Sviáguintsev, cuya última película, "Minotauro", será presentada por Francia para competir en los Óscar.

En Rusia los "agentes extranjeros" se exponen a multas o incluso penas de prisión.

Lee además
El Senado de EEUU espera por una transición democrática en Venezuela tras la resolución bipartidista.
GUERRA

El Congreso de EEUU aprueba nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados
Edificio de la Corte Suprema de Justicia de EStados Unidos, en Washington D.C.
JUSTICIA

EEUU acusa a dos cubanos vinculados a red de inteligencia rusa

En su página web, el Ministerio de Justicia ruso justifica la medida al considerar que el cineasta de 62 años lleva a cabo sus actividades "bajo influencia extranjera".

Andréi Sviáguintsev vive fuera de Rusia desde 2021 y condena la ofensiva a gran escala lanzada por el Kremlin contra Ucrania en febrero de 2022.

Es uno de los directores rusos más exitosos. Su película más reciente, "Minotauro" -que narra el drama de una pareja de la burguesía rusa con la guerra en Ucrania como telón de fondo y la partida al frente de decenas de miles de soldados-, obtuvo el Gran Premio del Festival de Cannes en mayo.

Candidata por Francia

Francia presentará este largometraje para competir en la categoría de "mejor película internacional" en la ceremonia de los Óscar de marzo de 2027.

Una vez recibidas las candidaturas, la Academia anunciará el 21 de enero de 2027 los nominados en esta categoría.

Antes de "Minotauro", el cineasta fue premiado en el extranjero por "Leviatán" (2014), que retrata la lucha de un habitante del norte de Rusia contra un alcalde corrupto, y por "Sin amor" (Loveless, 2017), sobre la desaparición del hijo de una pareja moscovita en plena crisis.

FUENTE: Ccon información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fiscalía del Perú investiga reclutamiento de más 300 ciudadanos por Rusia para combate en Ucrania

Mirtha Legrand, icónica presentadora argentina de 99 años, es hospitalizada de nuevo

El arte guatemalteco lleva a María Dolorosa al corazón de Roma

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.
ECONOMÍA

EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.
LIBERTADES EN VENEZUELA

Censura de más de un centenar de medios y redes persiste, pese a acuerdo entre oposición y chavismo

María Dolorosa, de Christian Escobar “Chrispapita”.
ARTE

El arte guatemalteco lleva a María Dolorosa al corazón de Roma

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores
POLÍTICA

Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU

Te puede interesar

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores
POLÍTICA

Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU

Por Sofía Nederr
Keiko Fujimori, presidenta de Perú y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU (AFP)
AMÉRICA LATINA

Rubio refuerza Escudo de Las Américas en reciente gira

Una calle de la ciudad de Doral
INCERTIDUMBRE

Miedo cambia la rutina en Miami-Dade bajo ofensiva migratoria

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.
PATRIMONIO

Cadena humana rodea el Kennedy Center ante amenaza de demolición lanzada por Trump

Miami huracán 1926.
FLORIDA

Hace 100 años, un poderoso huracán azotó Miami