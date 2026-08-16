Berlín, historia, monumentalidad y esparcimiento

Berlín es una ciudad que se descubre mejor a pie. Aunque taxis, tranvías y trenes facilitan el desplazamiento entre sus principales atractivos, recorrerla de este a oeste permite descubrir sus aspectos más profundos, marcados por barrios en transformación, acontecimientos decisivos y el ritmo de vida cotidiana.

La destrucción que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial resulta difícil de imaginar hoy. Los bombardeos aliados y la enorme ofensiva terrestre del Ejército Rojo soviético en 1945 dejaron buena parte de la capital en ruinas.

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Tras décadas de reconstrucción y la profunda transformación que siguió a la reunificación alemana, Berlín se convirtió en una metrópolis dinámica. Sin embargo, nunca intentó borrar las huellas de su pasado. Por el contrario, las incorpora a sus calles, edificios, monumentos y espacios públicos.

Este

El recorrido comienza en Friedrichshain y continúa por Landsberger Allee hasta la monumental Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz, la Isla de los Museos y la Puerta de Brandeburgo, antes de avanzar hacia las elegantes avenidas del antiguo Berlín Occidental.

Landsberger Allee ofrece una mirada directa a una capital que sigue cambiando, donde enormes complejos residenciales socialistas de la posguerra conviven con comercios de barrio y concurridos centros de transporte.

Vittorio, un italiano de 27 años, llegó a Berlín hace seis meses y trabaja como camarero en un restaurante de reconocido prestigio. Habla italiano, inglés y español.

“Todavía no hablo alemán, pero me han permitido trabajar aquí”, explicó, agradecido.

Vive cerca, en la zona oriental, que prefiere porque, según dice, “tiene más carácter”.

Se refiere al ambiente relajado del sector, donde pequeños restaurantes, cafés populares y bares atraen a vecinos, mientras los precios suelen ser más asequibles.

Al continuar la caminata aparece Platz der Vereinten Nationen, antes conocida como Leninplatz. Sus llamativos bloques residenciales de formas angulares, construidos entre finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, constituyen un importante ejemplo del modernismo socialista alemán.

Cerca de la intersección con Karl-Marx-Allee se encuentra el Rosengarten, donde Alemania hoy recuerda a los obreros de Berlín del Este que se sublevaron contra el gobierno comunista en junio de 1953 y fueron reprimidos por tropas soviéticas.

Berlín tampoco ha eliminado los lugares y nombres vinculados a la época soviética. Karl-Marx-Allee, originalmente llamada Stalinallee, fue construida entre 1949 y 1960 como una monumental demostración de planificación urbana socialista. Concebida como símbolo de la Alemania Oriental que surgía de las ruinas de la guerra, la avenida pretendía proyectar fortaleza económica, ambición cultural y poder político.

Frente al emblemático Kino International, el Café Moskau, construido en la década de 1960, constituye otro destacado referente de la arquitectura modernista prosoviética. Sobre su techo puede verse una réplica a escala real del satélite Sputnik.

Café Sibylle es otra parada estrechamente vinculada con la avenida. Mitad café y mitad museo, conserva recuerdos de la época comunista y objetos relacionados con la historia local, además de servir café y pasteles tradicionales.

El recorrido continúa hasta Alexanderplatz, una de las plazas públicas y terminales de transporte más concurridas del centro. Aquí, construcciones de la época socialista comparten espacio con el dinamismo urbano contemporáneo. Dominando el horizonte se encuentra la Torre de Televisión de Berlín, de 368 metros, uno de los símbolos más reconocibles de la capital.

A poca distancia, el Marx-Engels-Forum, creado en 1986 por el antiguo gobierno de Alemania Oriental, alberga estatuas de gran tamaño y de bronce de Karl Marx y Friedrich Engels.

Al cruzar el río Spree se llega a la Isla de los Museos (Museumsinsel), declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y sede de cinco extraordinarias edificaciones neoclásicas y museos de renombre internacional. El conjunto está dominado además por la majestuosa Catedral de Berlín, construida durante el reinado del emperador Guillermo II a finales del siglo XIX.

Desde allí, Unter den Linden, el emblemático bulevar arbolado de la capital, conduce hacia la Puerta de Brandeburgo. Sus imponentes edificios reflejan la arquitectura neoclásica prusiana, un estilo influido por tradiciones francesas, neerlandesas y alemanas y moldeado, en parte, por los gustos artísticos de Federico el Grande y su corte.

En la Puerta de Brandeburgo, el pasado adquiere una presencia especialmente palpable. Durante la batalla final por Berlín en 1945, las tropas soviéticas avanzaron hacia el Reichstag, donde finalmente fue izada la bandera soviética mientras la Alemania nazi se derrumbaba.

En el lado occidental de la puerta, en lo que fuera Berlín Occidental, una doble hilera de adoquines incrustados en el pavimento señala el antiguo trazado del Muro de Berlín, que dividió la capital entre 1961 y 1989. Una placa recuerda el histórico llamado de Ronald Reagan en 1987: “Mr. Gorbachev, tear down this wall!”.

Algunos fragmentos del muro todavía pueden verse en lugares como Mauerpark. Allí, restos de la tristemente célebre barrera que durante décadas simbolizó la división y el peligro forman ahora parte de un espacio público dedicado a la comunidad, el arte y el ocio.

Disfrute el resumen de vídeos sobre Berlín.

Oeste

Charlottenburg representa el sofisticado corazón del antiguo Berlín Occidental, con avenidas arboladas, instituciones culturales y una sólida tradición comercial. Durante la Guerra Fría, el distrito se convirtió en símbolo de la fortaleza económica, la vitalidad cultural y libertades de la parte occidental de la capital, y también de Alemania Occidental.

Una caminata por Kurfürstendamm permite adentrarse en el corazón comercial y gastronómico de City West. El bulevar, de unos 3,5 kilómetros, va de grandes almacenes y concurridas zonas comerciales a boutiques de lujo, marcas de diseñadores y restaurantes refinados.

La Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm ofrece uno de los recordatorios más contundentes de la devastación provocada por la guerra. El templo sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y, en lugar de reconstruirlo por completo, su torre en ruinas fue conservada como monumento conmemorativo.

Posteriormente se levantaron una iglesia moderna y un campanario junto a los vestigios originales, creando uno de los contrastes arquitectónicos más llamativos de Berlín: pasado y presente, destrucción y reconstrucción, memoria y modernidad conviven en un mismo espacio.

Berlín es una de esas capitales que recompensa al visitante cuanto más se la recorre. Su identidad reúne la herencia prusiana, las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, la división de la Guerra Fría y la reunificación, al tiempo que sus barrios actuales, restaurantes, espacios creativos y personas como Vittorio reflejan su marcado carácter internacional.

Gastronomía

Berlín ha desarrollado una escena gastronómica vibrante y diversa, en la que las tradiciones alemanas se mezclan con influencias procedentes de medio mundo. La capital destaca por su comida callejera asequible, cocina vegana contemporánea, restaurantes de barrio y una propuesta de alta cocina cada vez más sofisticada.

Un recorrido gastronómico de cuatro horas con el chef Itay Novik ofrece una excelente introducción a esta diversidad culinaria.

Probamos la sopa Solyanka al estilo de Alemania Oriental y una cerveza Schultheiss en el restaurante y bar Zum Schusterjungen, recetas tradicionales alemanas en Trio y una propuesta de varios platos en KINK Bar & Restaurant. El recorrido también permite probar especialidades mexicanas y peruanas en Markthalle Pfefferberg.

La gastronomía berlinesa merece un artículo propio, y pronto lo tendrá.

Cómo llegar

Lufthansa y otras aerolíneas internacionales ofrecen vuelos a Berlín. La aerolínea de bandera alemana cuenta con una calificación de cuatro estrellas de Skytrax, la organización internacional de clasificación del transporte aéreo.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días en Alemania por turismo u otras visitas de corta duración permitidas.

Idioma

El alemán es el idioma oficial, aunque el inglés se habla ampliamente, sobre todo en hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otros lugares frecuentados por visitantes internacionales.

Dónde alojarse

Berlín cuenta con un amplio y diverso mercado hotelero, desde alojamientos económicos y establecimientos boutique hasta hoteles de lujo. En comparación con otras grandes capitales europeas, ofrece opciones de hospedaje relativamente asequibles.

La elección del barrio depende en buena medida de los intereses del viajero.

Pernoctamos en Sly Berlin, un hotel convenientemente situado en Friedrichshain, en el este de la capital, con fácil acceso a las conexiones de tranvía hacia las zonas céntricas.

El hotel boutique, de 150 habitaciones, ocupa cuatro antiguos edificios industriales y combina elementos de arquitectura fabril con un exuberante patio interior tipo invernadero. La propiedad cuenta con una zona de bienestar y sauna en la azotea, con vistas panorámicas, además de restaurante y bar.

Uno de sus espacios más distintivos es el restaurante instalado en la planta baja rodeado de plantas, donde se sirve el desayuno diariamente y también se ofrece un menú a la carta.

En lugar de los tradicionales minibares en habitaciones, Sly Berlin dispone de un conveniente espacio al estilo de un Späti, en referencia a las pequeñas tiendas de barrio que forman parte esencial de la cultura urbana berlinesa.

Consulte el portal VisitBerlin para más información.

Moneda

Alemania utiliza el euro (€). Como los tipos de cambio fluctúan, conviene consultar la tasa vigente antes del viaje en lugar de basarse en una conversión fija.

El uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito suele ser conveniente, aunque es recomendable verificar con el banco las posibles comisiones por transacciones internacionales y conversión de moneda.