sábado 19  de  septiembre 2026
ECONOMÍA

EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026

El flujo hacia la Isla se aceleró durante la primera mitad del año, pasando de apenas 1.000 barriles en enero a 778.000 en junio

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

WASHINGTON.- Estados Unidos exportó a Cuba 1.674.000 barriles de combustibles diversos entre enero y junio de 2026, una cifra histórica que consolida al mercado estadounidense como el principal abastecedor energético de la Isla.

Este vertiginoso incremento se produce en medio de la severa crisis de suministros que atraviesa el régimen cubano, agravada por la drástica caída en los envíos de aliados tradicionales como Venezuela, México y Rusia, reseña el portal web Diario de Cuba.

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De acuerdo con datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el flujo hacia la Isla se aceleró durante la primera mitad del año, pasando de apenas 1.000 barriles en enero a 778.000 en junio, mes que concentró casi la mitad de las exportaciones del semestre (46,5%).

Las cifras de la Oficina del Censo de EEUU confirman que la factura por compras de combustible ascendió a 157,3 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.

Claves del suministro energético y transacciones comerciales

  • Aumento progresivo del volumen: Las importaciones mensuales se multiplicaron por más de cuatro entre marzo (190.000 barriles) y junio (778.000 barriles). Esta inyección de carburantes impulsó una baja en los precios de la gasolina en el mercado informal de la Isla, disminuyendo de los diez dólares por litro registrados a inicios de año a entre dos y tres dólares actualmente.
  • Apertura al sector privado y aranceles: El repunte comercial se aceleró desde febrero, cuando Washington autorizó ventas de combustible a empresas privadas en Cuba. Esto ocurrió en respuesta al estancamiento de los despachos de crudo estatal tras las advertencias de EEUU sobre la imposición de aranceles a países que exporten petróleo al régimen de La Habana.
  • Suministros de gas propano: Las adquisiciones cubanas de gas propano en territorio estadounidense alcanzaron los 449.820 dólares entre junio y julio, un insumo escaso en la Isla comercializado fundamentalmente en divisas.
  • Disparo en la importación de tecnología solar: Entre enero y julio, Cuba importó desde puertos estadounidenses 6,25 millones de dólares en celdas, módulos y paneles solares. La cifra representa un volumen 12,4 veces mayor al registrado entre enero y octubre de 2025 y supera en 185 veces el total del año 2024.

La marcada dependencia energética respecto a Estados Unidos contrapone la retórica oficial de La Habana, que insiste en señalar a Washington por intentar asfixiar la economía de la Isla, con la realidad comercial en los puertos de Houston-Galveston y Miami, desde donde se despacha la mayor parte de los carburantes e insumos que sostienen el consumo interno cubano.

FUENTE: Diario de Cuba

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