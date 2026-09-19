EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026

WASHINGTON.- Estados Unidos exportó a Cuba 1.674.000 barriles de combustibles diversos entre enero y junio de 2026, una cifra histórica que consolida al mercado estadounidense como el principal abastecedor energético de la Isla.
El flujo hacia la Isla se aceleró durante la primera mitad del año, pasando de apenas 1.000 barriles en enero a 778.000 en junio
WASHINGTON.- Estados Unidos exportó a Cuba 1.674.000 barriles de combustibles diversos entre enero y junio de 2026, una cifra histórica que consolida al mercado estadounidense como el principal abastecedor energético de la Isla.
Este vertiginoso incremento se produce en medio de la severa crisis de suministros que atraviesa el régimen cubano, agravada por la drástica caída en los envíos de aliados tradicionales como Venezuela, México y Rusia, reseña el portal web Diario de Cuba.
De acuerdo con datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el flujo hacia la Isla se aceleró durante la primera mitad del año, pasando de apenas 1.000 barriles en enero a 778.000 en junio, mes que concentró casi la mitad de las exportaciones del semestre (46,5%).
Las cifras de la Oficina del Censo de EEUU confirman que la factura por compras de combustible ascendió a 157,3 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.
La marcada dependencia energética respecto a Estados Unidos contrapone la retórica oficial de La Habana, que insiste en señalar a Washington por intentar asfixiar la economía de la Isla, con la realidad comercial en los puertos de Houston-Galveston y Miami, desde donde se despacha la mayor parte de los carburantes e insumos que sostienen el consumo interno cubano.
FUENTE: Diario de Cuba