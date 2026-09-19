El arte guatemalteco lleva a María Dolorosa al corazón de Roma

ROMA.– Una Virgen nacida del pincel de un artista guatemalteco encontró un nuevo hogar en el corazón de Roma. María Dolorosa, obra monumental de Christian Escobar “Chrispapita”, fue bendecida y presentada en la histórica Basílica de San Nicola in Carcere, donde permanecerá expuesta hasta el próximo 15 de diciembre.

La fecha no fue casual. La ceremonia tuvo lugar el 15 de septiembre, cuando la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores y Guatemala y los demás países de Centroamérica conmemoran su Independencia, mientras México inicia sus celebraciones patrias. Fe, historia e identidad latinoamericana confluyeron así frente a una misma imagen.

La Eucaristía fue presidida por P. Jesús Dajac, Superior General de los Misioneros de la Fe, quien impartió la bendición a la pintura. P. Jesús Yrady, vicerrector de la Basílica, celebró que la obra permanezca durante tres meses en el templo romano.

“Estamos muy contentos de acoger esta obra monumental en nuestra basílica, estar aquí hasta el 15 de diciembre expuesta para que todos podamos contemplar la maravilla de este arte, esta mujer dolorosa, la Virgen dolorosa que acompaña también nuestro dolor”, afirmó.

Una Virgen que une a México y Guatemala

La iniciativa contó con el apoyo institucional de la Embajada de México ante la Santa Sede. Su embajador, Alberto Medardo Barranco Chavarría, participó en la ceremonia junto al Embajador de República Dominicana en Italia Rafael Lantigua Ciriaco y una representación del cuerpo diplomático guatemalteco en Roma.

La presencia mexicana tenía un significado particular. Barranco Chavarría recordó en su intervención el vínculo entre la Virgen de los Dolores y el nacimiento de la Independencia de México. “La memoria histórica liga al sacerdote precursor de la Independencia de México con la figura siempre sensible de la Virgen que se vistió de lágrimas”, señaló.

El embajador agradeció además al artista guatemalteco por “la intensidad, la profundidad espiritual, la comunión de sentimientos, el encuentro de unos y otros ojos húmedos, a que convoca el milagro de su creación artística”.

La propia Basílica de San Nicola in Carcere guarda otro puente con América Latina: una de sus capillas conserva una antigua imagen de la Virgen de Guadalupe, elemento que Barranco Chavarría destacó durante su intervención.

Del dolor personal a la esperanza

Para Chrispapita, María Dolorosa no es solamente una representación religiosa. La pintura, realizada en acrílico sobre tela después de unos cuatro meses de trabajo, nació durante un momento personal marcado por la necesidad de desprenderse y confiar.

“María ha soltado a su hijo pero ella tiene la convicción y la fe que se van a volver a encontrar, que Jesús va a resucitar”, explicó el artista.

Verla nuevamente en Roma representa para él “una verdadera bendición”. San Nicola in Carcere, dijo, “es un verdadero hogar no solo de Dios sino también del arte y que puede unificarnos a todos con estas culturas tan ricas con las cuales hemos nacido”.

La instalación consolida una relación con Italia que comenzó a adquirir dimensión internacional en 2022, cuando Escobar representó a Guatemala en la 59ª Bienal de Arte de Venecia con su monumental Inclusión. La obra llegó después al Castello di Santa Severa y, en 2025, el artista presentó en Roma Sublime, exposición reconocida como evento oficial del Jubileo 2025, en la que María Dolorosa fue mostrada por primera vez en la capital italiana.

Guatemala también sonó en Roma

La pintura no fue la única expresión guatemalteca de la jornada. La ceremonia estuvo acompañada por la cantautora católica Beatriz Ruiz, nominada a los Catholic Music Awards 2025, y por el Grupo Ajin, que llevó hasta Roma el sonido de la marimba y de los instrumentos tradicionales guatemaltecos, con la colaboración de la Asociación Cultural IK’ Guatemala.

Durante la bendición de la obra, Ruiz interpretó Madre del Señor, una composición que había escrito inspirada precisamente en Nuestra Señora de los Dolores. “Nunca me imaginé que cuando escribí ese canto a Nuestra Madre iba a servir de marco para una bendición de una obra tan importante y sobre todo en Italia”, confesó la cantante.

La jornada terminó así como había comenzado: alrededor de María, pero con los colores y sonidos de América Latina dentro de una basílica romana.

María Dolorosa permanecerá en San Nicola in Carcere hasta el 15 de diciembre, convirtiendo durante tres meses este templo del centro de Roma en un punto de encuentro entre el arte sacro contemporáneo latinoamericano.