Censura de más de un centenar de medios y redes persiste, pese a acuerdo entre oposición y chavismo

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

CARACAS .-Tras más de 40 horas del anuncio sobre el desbloqueo de medios digitales y redes en Venezuela , varias ONG de derechos humanos y periodistas exigieron que la medida se extienda a los 188 dominios de internet que esperan por el fin de la censura impuesta por el chavismo por más de una década.

Varios medios de información importantes como El Nacional, La Patilla, TalCual, La Gran Aldea y ArmandoInfo, entre otros portales nacionales y del exterior, continuaban bloqueados este sábado, impidiendo así el derecho de las personas a recibir información oportuna, según los reportes.

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“Nos siguen censurando. Continúan bloqueados más de 188 dominios, exigimos que levanten toda la censura”, denunció la ONG Ve sin Filtro en su cuenta de X.

Libertad de expresión pendiente

La medida fue anunciada el 16 de septiembre por la gestión de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para “favorecer la libre expresión en el marco del respeto y la responsabilidad, tales como eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión”, según un comunicado.

El desbloqueo favoreció a 12 portales informativos, mientras ocurría la instalación del segundo ciclo de negociaciones entre la oposición y chavismo que tiene el tema de la libertad de expresión entre uno de los puntos de acuerdo con el apoyo del gobierno de EEUU.

Desde entonces, no ha habido más reportes sobre el cese de censura.

Este viernes, la jefa de la delegación opositora Dinorah Figuera informó, a través de un comunicado conjunto, la instalación de una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, tras saludar la decisión de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales en favor del acceso a la información.

Buenos días gente maravillosa. Hoy 19 de septiembre, a 48 horas del anuncio del desbloqueo de algunos medios digitales aún hay decenas de sitios bloqueados. He intentado leer La Patilla, Tal Cual, La Gran Aldea y ArmandoInfo.

No he podido ingresar.

Me alegra que en el caso… pic.twitter.com/rnEgCUw6NT — Luz Mely Reyes (@LuzMelyReyes) September 19, 2026

FUENTE: Con información de VEsinFilftro, red X, LuzMelyReyes red X