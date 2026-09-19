sábado 19  de  septiembre 2026
LIBERTADES EN VENEZUELA

Censura de más de un centenar de medios y redes persiste, pese a acuerdo entre oposición y chavismo

ONG y periodistas denunciaron que más de 100 dominios de internet siguen bloqueados y exigieron se cumpla el cese del bloqueo a la información

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

Pixabay
Por Valeria Montero

CARACAS.-Tras más de 40 horas del anuncio sobre el desbloqueo de medios digitales y redes en Venezuela, varias ONG de derechos humanos y periodistas exigieron que la medida se extienda a los 188 dominios de internet que esperan por el fin de la censura impuesta por el chavismo por más de una década.

Varios medios de información importantes como El Nacional, La Patilla, TalCual, La Gran Aldea y ArmandoInfo, entre otros portales nacionales y del exterior, continuaban bloqueados este sábado, impidiendo así el derecho de las personas a recibir información oportuna, según los reportes.

Lee además
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), posa junto a la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante una fotografía oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela, en el Centro de Convenciones del sector La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026
VENEZUELA

Oposición apuesta a las garantías para elecciones en nuevo ciclo de diálogo con el chavismo
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Exigen acceso libre a todos los medios y redes en Venezuela, tras desbloqueo oficial de 12 portales

“Nos siguen censurando. Continúan bloqueados más de 188 dominios, exigimos que levanten toda la censura”, denunció la ONG Ve sin Filtro en su cuenta de X.

Libertad de expresión pendiente

La medida fue anunciada el 16 de septiembre por la gestión de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para “favorecer la libre expresión en el marco del respeto y la responsabilidad, tales como eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión”, según un comunicado.

El desbloqueo favoreció a 12 portales informativos, mientras ocurría la instalación del segundo ciclo de negociaciones entre la oposición y chavismo que tiene el tema de la libertad de expresión entre uno de los puntos de acuerdo con el apoyo del gobierno de EEUU.

Desde entonces, no ha habido más reportes sobre el cese de censura.

Este viernes, la jefa de la delegación opositora Dinorah Figuera informó, a través de un comunicado conjunto, la instalación de una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, tras saludar la decisión de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales en favor del acceso a la información.

FUENTE: Con información de VEsinFilftro, red X, LuzMelyReyes red X

Temas
Te puede interesar

Régimen cubano, el más favorecido con la importación de combustible desde Estados Unidos

Paraguay y Venezuela "inician un diálogo" para el restablecimiento de relaciones

Rubio refuerza Escudo de Las Américas en reciente gira

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.
ECONOMÍA

EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.
LIBERTADES EN VENEZUELA

Censura de más de un centenar de medios y redes persiste, pese a acuerdo entre oposición y chavismo

María Dolorosa, de Christian Escobar “Chrispapita”.
ARTE

El arte guatemalteco lleva a María Dolorosa al corazón de Roma

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores
POLÍTICA

Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU

Te puede interesar

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores
POLÍTICA

Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU

Por Sofía Nederr
Keiko Fujimori, presidenta de Perú y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU (AFP)
AMÉRICA LATINA

Rubio refuerza Escudo de Las Américas en reciente gira

Una calle de la ciudad de Doral
INCERTIDUMBRE

Miedo cambia la rutina en Miami-Dade bajo ofensiva migratoria

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.
PATRIMONIO

Cadena humana rodea el Kennedy Center ante amenaza de demolición lanzada por Trump

Miami huracán 1926.
FLORIDA

Hace 100 años, un poderoso huracán azotó Miami