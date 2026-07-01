Exchef de Kylie Jenner alega que condiciones laborales causaron pérdida de su embarazo

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

MIAMI.- La empresaria estadounidense Kylie Jenner enfrenta una nueva acción legal tras ser sujeta a una tercera demanda laboral en menos de sesenta días. La reclamación fue interpuesta formalmente por una exchef privada que solía trabajar en su casa.

La denunciante alega haber sido sometida a jornadas de trabajo extenuantes durante su embarazo, situación que, según el texto del recurso judicial, devino directamente en la pérdida del bebé. El proceso legal fue promovido ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y difundido inicialmente por el periódico de circulación nacional Los Angeles Times.

De acuerdo con el expediente judicial, la empleada inició su relación laboral con la celebridad a finales de noviembre de 2024. Poco tiempo después, notificó formalmente a sus supervisores sobre su estado de embarazo de tres meses, solicitando formalmente adecuaciones y restricciones en sus tareas físicas diarias para salvaguardar su integridad médica.

No obstante, la parte demandante sostiene que sus solicitudes fueron desatendidas y que continuó desempeñando labores que requerían un alto nivel de esfuerzo físico.

Consecuencias médicas

La extrabajadora puntualiza en el documento que cumplía turnos de entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana. En su relatoría de hechos, señala que fue compelida a trasladar paquetes de gran peso y suministros alimenticios durante los preparativos de las festividades de fin de año, así como en la organización de la celebración del tercer cumpleaños de Aire Webster, hijo de la empresaria, efectuada en la localidad de Palm Springs en febrero de 2025.

Durante el desarrollo de dicho evento, contando ya con cinco meses de embarazo, la chef asegura haber solicitado asistencia debido al agotamiento físico crónico, petición que le fue denegada por el personal de confianza de Jenner.

El escrito describe que la empleada sufrió una crisis emocional y física que culminó al día siguiente en un cuadro de hemorragia severa. Tras ser ingresada de urgencia en un centro médico, los especialistas confirmaron la ausencia de signos vitales en el feto, un desenlace que la demanda vincula de forma causal con el sobreesfuerzo laboral.

Adicionalmente, la afectada denuncia haber recibido amonestaciones por las condiciones de limpieza del área de cocina posterior a la tragedia, en lugar de recibir asistencia corporativa o moral.

Múltiples demandas

Este nuevo litigio agrava el panorama legal para la menor de las integrantes de la familia Kardashian, quien ya registraba dos reclamaciones previas por parte de personal de su residencia en Hidden Hills, California.

El pasado mes de abril, la empleada del servicio de limpieza Angélica Vázquez demandó a la empresaria por supuestas conductas discriminatorias basadas en su origen, raza y religión.

Posteriormente, en mayo, otra exempleada identificada como Juana Delgado, quien prestó servicios entre 2019 y 2025, inició una acción civil acusando a la gerencia de Jenner de propiciar un ambiente laboral hostil, cometer represalias, incumplimiento contractual y adeudo de haberes.