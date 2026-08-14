Las 7 razones de la expulsión de diplomáticos cubanos de Dominicana

SANTO DOMINGO.- La histórica fuga de cinco destacados atletas cubanos, que eligieron el suelo dominicano para vivir y empezar una nueva etapa, conllevó a la expulsión de la misión diplomática de Cuba de la República Dominicana.

Existen siete razones que llevaron al gobierno dominicano a tomar esta firme y contundente medida:

Diplomacia República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

1- Operaciones de inteligencia no autorizadas

Los diplomáticos cubanos expulsados fueron descubiertos realizando labores de espionaje y seguimiento encubierto, totalmente ajenos a sus funciones legales, con el único fin de rastrear a los cinco deportistas que abandonaron la delegación oficial.

2- Violación flagrante de la soberanía nacional

Las autoridades locales detectaron que el personal de la embajada intentó ejecutar operativos de captura y coerción dentro del territorio dominicano, actuando temerariamente como si tuvieran jurisdicción policial en la isla.

3- Intimidación directa y acoso a los cinco atletas

Los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz; el jugador de softball, Yasmani Álvarez; el portero de hockey sobre césped, Moisés David Torres Puig; y la remera, Leah Daniela Almeida, recibieron constantes amenazas por parte de los funcionarios expulsados para obligarlos a regresar a su país.

4- Presiones indebidas e inaceptables al gobierno dominicano

La misión diplomática exigió de manera hostil que la República Dominicana deportara inmediatamente a los deportistas, ignorando por completo el sagrado derecho internacional y la voluntad de los cinco jóvenes de establecerse en el país.

5- Ruptura del protocolo de seguridad en los recintos

Se comprobó fehacientemente que estos diplomáticos utilizaron sus credenciales de forma irregular durante las justas de Santo Domingo 2026 para vigilar y acosar a sus propios atletas, creando un ambiente de tensión intolerable.

6- Campaña de difamación contra el Estado anfitrión

Ante la inminente fuga, los representantes comenzaron a difundir acusaciones infundadas, lo que fue considerado una ofensa imperdonable a la histórica hospitalidad de la nación.

7- La incompatibilidad con el estatus diplomático

Al extralimitarse en sus funciones e intentar ejercer como agentes de persecución política sobre sus propios ciudadanos en un suelo extranjero, la Cancillería determinó que la presencia de estos nueve individuos era insostenible.

FUENTE: Con información de Onesio Martínez