SANTO DOMINGO.- La histórica fuga de cinco destacados atletas cubanos, que eligieron el suelo dominicano para vivir y empezar una nueva etapa, conllevó a la expulsión de la misión diplomática de Cuba de la República Dominicana.
La misión cubana realizó operaciones de inteligencia no autorizadas, también violó flagrantemente la soberanía del país anfitrión
SANTO DOMINGO.- La histórica fuga de cinco destacados atletas cubanos, que eligieron el suelo dominicano para vivir y empezar una nueva etapa, conllevó a la expulsión de la misión diplomática de Cuba de la República Dominicana.
Existen siete razones que llevaron al gobierno dominicano a tomar esta firme y contundente medida:
Los diplomáticos cubanos expulsados fueron descubiertos realizando labores de espionaje y seguimiento encubierto, totalmente ajenos a sus funciones legales, con el único fin de rastrear a los cinco deportistas que abandonaron la delegación oficial.
Las autoridades locales detectaron que el personal de la embajada intentó ejecutar operativos de captura y coerción dentro del territorio dominicano, actuando temerariamente como si tuvieran jurisdicción policial en la isla.
Los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz; el jugador de softball, Yasmani Álvarez; el portero de hockey sobre césped, Moisés David Torres Puig; y la remera, Leah Daniela Almeida, recibieron constantes amenazas por parte de los funcionarios expulsados para obligarlos a regresar a su país.
La misión diplomática exigió de manera hostil que la República Dominicana deportara inmediatamente a los deportistas, ignorando por completo el sagrado derecho internacional y la voluntad de los cinco jóvenes de establecerse en el país.
Se comprobó fehacientemente que estos diplomáticos utilizaron sus credenciales de forma irregular durante las justas de Santo Domingo 2026 para vigilar y acosar a sus propios atletas, creando un ambiente de tensión intolerable.
Ante la inminente fuga, los representantes comenzaron a difundir acusaciones infundadas, lo que fue considerado una ofensa imperdonable a la histórica hospitalidad de la nación.
Al extralimitarse en sus funciones e intentar ejercer como agentes de persecución política sobre sus propios ciudadanos en un suelo extranjero, la Cancillería determinó que la presencia de estos nueve individuos era insostenible.
FUENTE: Con información de Onesio Martínez