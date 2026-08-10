lunes 10  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Kylie Jenner comparte imágenes de la celebración de su cumpleaños

Si bien la socialité cumple este lunes 10 de agosto, decidió celebrar con antelación en su casa de Beverly Hills, California, el sábado 8 de agosto

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kylie Jenner celebró la llegada de sus 29 años con una celebración repleta de estrellas. La modelo y empresaria, compartió en redes sociales algunas imágenes de la fiesta que realizó, la cual tuvo como temática: Princess Kitty.

Si bien la socialité cumple este lunes 10 de agosto, decidió celebrar con antelación en su casa de Beverly Hills, California, el sábado 8 de agosto.

Lee además
Festival de Cine de San Sebastián. 
SÉPTIMO ARTE

Conozca los filmes que competirán en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián
Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.
CELEBRIDADES

Influencer Pérez Hilton continúa grave y requerirá cirugía tras visibilizar autoagresión en redes

“Feliz víspera de cumpleaños a mí tuve la noche de cumpleaños de mi princesa gatita soñada mi corazón está tan lleno amo mi vida y a mis amigos”, escribió la fundadora de Kylie Cosmetics.

Celebración

En las fotografías publicadas el domingo 9 de agosto, se aprecia a la menor del clan Kardashian Jenner luciendo un minivestido halter de látex fucsia, que completó con uñas a juego, una boa de plumas rosas, una corona y sandalias Gucci Bombshell.

En el carrusel también se puede observar un retrato grupal junto a sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, y sus amigas Hailey Bieber, Devon Lee Carlson y Victoria Villarroel. Todas las invitadas también lucían atuendos completamente de rosa.

Kylie también publicó fotos de los postres: un pastel cubierto de una crema blanca con piedras preciosas y otro decorado con gatos y las palabras "Feliz cumpleaños, gatita Kylie" escritas con glaseado.

Se desconoce si Timothée Chalamet, novio de la modelo, estuvo presente.

Temas
Te puede interesar

Inicia juicio por asesinato del rapero Tupac Shakur, 30 años después

Angélica Vale aborda cómo avanza el proceso de separación de Otto Padrón

Actriz Aubrey Plaza da la bienvenida a su primera hija junto a Christopher Abbot

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alberto M. Carvalho
INVESTIGACIÓN

Acusan a exjefe escolar de Los Ángeles de eludir controles del distrito con GPS

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
ANáLISIS

¿Por qué la Reserva Federal no baja las tasas de interés?

Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018.
CRISIS ENERGÉTICA

Apagones en Venezuela reavivan las denuncias por millonarios desfalcos en el sector eléctrico

El juez de circuito David Frank ordena al fiscal general de Florida, James Uthmeier a reescribir el texto que aparecerá en la boleta sobre la Enmienda 3. 
MÁS CLARIDAD

Juez ordena reescribir Enmienda 3 de Florida por incluir lenguaje engañoso

Te puede interesar

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

Vigilancia sobre el Atlántico el 10 de agosto de 2026
HURACANES 2026

Aumenta potencial ciclónico en el Atlántico, sin amenaza inmediata para Florida