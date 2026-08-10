Kylie Jenner comparte imágenes de la celebración de su cumpleaños

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

MIAMI.- Kylie Jenner celebró la llegada de sus 29 años con una celebración repleta de estrellas. La modelo y empresaria, compartió en redes sociales algunas imágenes de la fiesta que realizó, la cual tuvo como temática: Princess Kitty.

Si bien la socialité cumple este lunes 10 de agosto, decidió celebrar con antelación en su casa de Beverly Hills, California, el sábado 8 de agosto.

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“Feliz víspera de cumpleaños a mí tuve la noche de cumpleaños de mi princesa gatita soñada mi corazón está tan lleno amo mi vida y a mis amigos”, escribió la fundadora de Kylie Cosmetics.

Celebración

En las fotografías publicadas el domingo 9 de agosto, se aprecia a la menor del clan Kardashian Jenner luciendo un minivestido halter de látex fucsia, que completó con uñas a juego, una boa de plumas rosas, una corona y sandalias Gucci Bombshell.

En el carrusel también se puede observar un retrato grupal junto a sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, y sus amigas Hailey Bieber, Devon Lee Carlson y Victoria Villarroel. Todas las invitadas también lucían atuendos completamente de rosa.

Kylie también publicó fotos de los postres: un pastel cubierto de una crema blanca con piedras preciosas y otro decorado con gatos y las palabras "Feliz cumpleaños, gatita Kylie" escritas con glaseado.

Se desconoce si Timothée Chalamet, novio de la modelo, estuvo presente.