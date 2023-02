Harry Styles conquista el álbum del año en los Grammy

"En noches como esta, es obviamente importante para nosotros recordar que no hay algo como mejores en música. Me ha inspirado cada artista en esta categoría", dijo Styles refiriéndose a Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar, Lizzo y Bad Bunny, artistas con quienes competía.

Previo a consagrarse con el máximo reconocimiento de la gala, el cantante de 29 años cantó As It Was, éxito de su álbum Harry's House. Styles también ganó el gramófono al mejor álbum pop del año con la misma producción. Styles ganó tres premios en total.

Por su parte, Beyoncé ganó su 32do Grammy, rompiendo el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti. Pero al igual que en otros años, el honor de álbum del año se le fue de las manos.

A pesar de esto, Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy y tuvo el apoyo de los asistentes a la ceremonia en la que varios ganadores la mencionaron a ella y a su influencia en su propio arte.

"Estoy tratando de no emocionarme demasiado", dijo la superestrella mientras su esposo Jay-Z la ovacionaba de pie. La cantante agradeció a su fallecido tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla. "Simplemente estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias, Dios".

Beyoncé ganó el premio a mejor canción R&B por Cuff It, grabación de música dance/electrónica por Break My Soul, interpretación tradicional R&B por Plastic Off the Sofa y mejor álbum de música dance/electrónica por Renaissance, su séptimo álbum de estudio que también estuvo nominado a álbum del año.

Reconocimientos inesperados

Lizzo se llevó el premio de grabación del año por About Damn Time, pronunciando un discurso conmovedor que hizo que muchos en el público se pusieran de pie, incluyendo a Beyoncé, Taylor Swift y Adele.

"Yo y Adele nos estábamos divirtiendo, apoyando a nuestros amigos. Esta es una noche increíble, es tan inesperado", dijo Lizzo quien dedicó su premio a Prince y también agradeció a Beyoncé como una de sus influencias.

"Quería que el mundo fuera un lugar mejor, así que yo tenía que ser ese cambio para hacer el mundo mejor", dijo Lizzo.

La cantante de jazz Samara Joy ganó el premio a mejor nuevo artista, una categoría para la que también fue nominada la cantante brasileña Anitta, las británicas de Wet Leg y la banda de rock italiano Maneskin. La cantante neoyorkina estaba en lágrimas cuando fue por su premio y señaló que su hermano menor fue su acompañante a la ceremonia. "Estoy muy agradecida. Gracias". Joy obtuvo también el premio a mejor álbum de jazz vocal por Linger Awhile.

Beyoncé no pudo celebrar en persona cuando empató el récord de Solti, que se había mantenido desde 1997. El anfitrión Trevor Noah dijo que estaba de camino a la ceremonia, pero había encontrado tráfico en Los Ángeles. La canción fue compuesta por varios artistas, incluyendo a Beyoncé, The-Dream, Nile Rodgers y Raphael Saadiq.

Cuando finalmente llegó Beyoncé, Noah le entregó el premio de mejor canción R&B en su mesa, en la que estaban su esposo Jay-Z y The-Dream. En esa categoría, Beyoncé extendió su récord como la artista más condecorada con cinco premios ganados.

La cantautora veterana Bonnie Raitt superó a rivales como Adele, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio a canción del año por Just Like That, un tema que habla sobre donación de órganos. "Estoy tan sorprendida. No sé qué decir", dijo Raitt visiblemente sorprendida. Raitt ganó otros dos Grammy en la noche, a mejor interpretación de música americana y mejor canción de american roots.

Hip hop y música urbana

La realeza del hip hop subió al escenario para un homenaje de 15 minutos por el 50 aniversario del género. Grandmaster Flash interpretó parte de su éxito The Message, Run DMC, Chuck D y Flavor Flav junto con Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes y Nelly se dieron cita para este gran número musical.

Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de El apagón y Después de la playa, su presentación fue tan enérgica que hizo bailar a Taylor Swift en su mesa en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

"¡Viva la música latina!", dijo el astro puertorriqueño.

Noah presentó a Bad Bunny calificándolo como una fuerza global al ser el artista más escuchado del mundo por streaming. Más adelante, el astro puertorriqueño ganó el premio a mejor álbum de música urbana por su omnipresente Un verano sin ti.

"Esto es muy sencillo porque hice este álbum con amor y pasión y cuando haces las cosas con amor y pasión todo es más fácil", dijo Bad Bunny en un discurso en el que habló en inglés y español. "Este premio se lo dedico a Puerto Rico... se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos, no solamente a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento (de la música urbana), a todos los nuevos talentos sigamos llevando este género a otro nivel".

La fuerza del pop

Jennifer López presentó el premio a mejor álbum pop vocal, que fue para Harry's House de Harry Styles. El cantante dijo que grabar su éxito As It Was, incluido en el álbum, fue una de sus experiencias más grandes de su vida. "Ha sido mi mayor felicidad", dijo Styles quien interpretó la canción en un número musical.

Sam Smith y Kim Petras ganaron en la categoría de mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito Unholy. Petras dijo que Smith quería que ella diera el discurso de agradecimiento: "Soy la primera mujer transgénero en ganar este premio".

"Quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero que estuvieron antes de mí, que abrieron por la fuerza esas puertas para que pudiera estar aquí esta noche", dijo Petras, quien mencionó a su amiga y música nominada al Grammy Sophie, quien falleció por una caída accidental en 2021. "Tú me dijiste que esto pasaría. Siempre creíste en mí. Muchas gracias por tu inspiración, Sophie. Te amo y tu inspiración siempre estará en mi música".

Petras también agradeció a Madonna por ser una gran aliada de la comunidad LGBTQ.

"No creo que estaría aquí sin Madonna", dijo Petras. "Crecí junto a una autopista perdida en Alemania. Y mi madre me creyó que yo era una niña. No estaría aquí sin ella y sin su apoyo".

Broken Horses lidera el rock

Brandi Carlile tuvo una rara aparición para una de las artistas más nominadas durante la premiere de los Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada. La cantante llegó después de que su canción Broke Horses ganó el premio a mejor interpretación de rock y mejor canción de rock. Carlile también se llevó el premio a mejor álbum de música americana.

"Esto es rock 'n' roll", dijo sonriendo Carlile, quien caminó al escenario con dos compañeros de su banda. "No les puedo decir lo mucho que significa para nosotros. Nacimos y crecimos en Seattle. Cuando conocí a estos tipos hace 22 años decidimos hacer una banda".

Carlile escribió Broken Horses con los hermanos mellizos Phil y Tim Hanseroth. "Por Dios, esto es increíble, nunca volveré a ser la misma", dijo.

La gala es la primera en Los Ángeles después de que la pandemia atrasó y luego obligó a los Grammy a mudarse a Las Vegas el año pasado.

FUENTE: AP