"Hoppers", la nueva historia animada de Pixar

En Hoppers los humanos podrán finalmente comunicarse con los animales. Cortesía/ Pixar

MIAMI.- Este 6 de marzo llega a las salas de cine Hoppers, la más reciente historia animada de Pixar. En ella conoceremos a Mabel (Piper Curda), una chica ecologista que se enfrenta a las fuerzas del alcalde de la ciudad (Jon Hamm) para proteger un pequeño santuario natural. Utilizando una tecnología muy especial y secreta, Mabel transfiere su conciencia a un castor robótico para intentar convencer a los animales de unir fuerzas y evitar que la mano de obra humana destruya la flora y fauna del lugar.







Una acción que, sin proponérselo, causará una revolución en el reino animal trastocando el orden natural de las cosas. Con una propuesta visual y narrativa bastante alocada, Hoppers aborda temas como el valor de la amistad y la conservación del medio ambiente a través del humor, la aventura y simpáticos personajes.

Por la llegada de Hoppers a las salas de cine, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Karla Zárate, una comunicadora animal que se especializa en establecer conexiones entre mascotas y humanos. Utilizando sus dones, Karla construye un puente que puede servir para entender mejor a los animales y recibir sus mensajes desde lo más abstracto (cómo se sienten, qué quieren decirnos) hasta lo más concreto (qué tipo de comida desean o qué les hace falta en su día a día). Embed

Temas Pixar

cine

película

