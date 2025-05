Inicia la cuenta regresiva para la 78º edición del Festival de Cannes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Palma de Oro honorífica para De Niro

Tras Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, el Festival de Cannes continúa con su homenaje a las leyendas del Nuevo Hollywood, ese movimiento que revolucionó el cine estadounidense, y más allá, a partir de los años 1970.

Esta vez será uno de los actores míticos de su generación, Robert de Niro, quien recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura.

El pequeño delincuente que se convirtió en temible mafioso con Scorsese es un habitual del festival, aunque nunca ganó un premio a la mejor interpretación masculina en la Croisette.

En Cannes, "Bob" de Niro ofrecerá una charla, donde podrá recordar el pasado, de Taxi Driver a Érase una vez en América, y hablar del presente: es un feroz opositor al presidente Trump, al que acostumbra a cubrir de insultos, y también acaba de apoyar públicamente a su hija transgénero, Airyn.

Imposible no es para Tom Cruise

Final de recorrido para una franquicia cinematográfica inaugurada hace tres décadas años por Brian de Palma y convertida en leyenda: en Cannes, el 14 de mayo, Tom Cruise presentará la última entrega de Misión: Imposible, o al menos así se anuncia.

Tres años después de haber asegurado el espectáculo en la Croisette con Top Gun, y de descender en rápel del techo del Estadio de Francia durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, Cruise promete superarse a sí mismo.

Esta Final Reckoning, superproducción del año, dura 2H51.

Desde la infiltración en la cámara acorazada de la CIA hasta la explosión del Kremlin, la película promete finalmente dar todas las claves a los fans del superagente Ethan Hunt.

Fiel a su costumbre, Cruise encadena las acrobacias más espectaculares, rodadas sin trucos, incluida una secuencia en la que está colgado del ala de un avión, volando a 2.000 metros de altitud y con un viento de 225 km/h.

Estrellas detrás de la cámara

Dedicada a los nuevos talentos, la sección Una Cierta Mirada del festival será este año también la de los primeros filmes de estrellas que han pasado detrás de la cámara.

Actriz en el nuevo filme de Wes Anderson, en competición, Scarlett Johansson presentará a su vez su primer largometraje como directora, Eleanor The Great.

A sus 40 años, la actriz de Lost in Translation y Match Point cuenta la historia de una nonagenaria (June Squibb) que se muda a Nueva York y busca entablar amistades.

Kristen Stewart, de 35 años, firma por su parte The Chronology of Water, inspirada en la historia de una novelista y exnadadora que creció en un entorno violento.

En cuanto a Harris Dickinson, ídolo de las redes desde Sin filtro y luego amante de Nicole Kidman en Babygirl, presentará Urchin, a sus 28 años.

Un paréntesis antes de su próximo papel como John Lennon, que interpretará en una muy esperada serie de películas sobre los Beatles.

El relevo

Junto a valores seguros como Jodie Foster o Denzel Washington, la nueva generación de megaestrellas también estará en pantalla.

Entre ellos, una pareja treintañera que ya no tiene nada que demostrar, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, protagonizando un esperado thriller en competición (Die, My Love).

Otra pareja muy esperada, el irlandés Paul Mescal (Normal People) y el británico Josh O'Connor, conocido por su papel de príncipe Carlos en The Crown y luego en Challengers, protagonizan el romance gay The history of sound.

O'Connor también forma parte del elenco de The Mastermind.

Estas dos películas, que prometen causar revuelo en la alfombra roja, compiten por la Palma de Oro.

Otros treintañeros en pleno ascenso, Austin Butler (revelado en Elvis y luego villano en Dune) y Emma Stone dan la réplica a Pedro Pascal (The Last of Us) y Joaquin Phoenix, en un wéstern sobre la América moderna dirigido por Ari Aster, Eddington.

Wes Anderson, por su parte, enroló a la joven Mia Threapleton, de 24 años, para interpretar a la hija del multimillonario interpretado por Benicio del Toro en su nueva película, repleta de estrellas.

Aún poco conocida, la actriz puede esperar llegar a serlo tanto como su madre: una tal Kate Winslet.

