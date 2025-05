Makaco "El Cerebro" y Farruko estrenan "Abatido"

MÚSICA Dj reversiona tema "Ya no me acuerdo", de Estopa

"Esta canción representa todo lo que he vivido, pero sobre todo lo que he superado. Que Farruko se sumara a este tema significa un sueño cumplido. Abatido no es solo una canción, es una declaración de fe", dijo Makaco en un comunicado.

"Farruko me dio la oportunidad de que el público conozca mi talento no solo como compositor, sino también como intérprete en la canción Abatido, tema que estuvo guardado durante mucho tiempo. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me ha dado. Farruko ha demostrado que es un fiel impulsor de la música dominicana", agregó.

Trabajo conjunto

La colaboración con el puertorriqueño nació luego de un acercamiento en 2018 por parte de Jordano Luciano De la Cruz, nombre de pila de Makaco.

Sin embargo, no fue sino hasta 2021 que Farruko escuchó el proyecto de Makaco "El Cerebro" gracias a la intervención de la maquillista profesional Luz Nelia Clemente.

"De esa conexión nació primero una grabación en solitario de Farruko del tema No Entienden –también compuesto por Makaco "El Cerebro"– y posteriormente, la esperada unión musical en Abatido", señala un comunicado de prensa.

Abatido ya se encuentra en todas las plataformas musicales y cuenta con un videoclip dirigido por Smalldy, el cual ya cuenta con 1.3 millones de reproducciones en YouTube.

Actualmente, Makaco "El Cerebro" se encuentra en gira promocional por países de Latinoamérica y Centroamérica, llevando su mensaje y ritmo a nuevos públicos, con una sólida base de apoyo en Puerto Rico, tierra que a través de FARRUKO, lo ha acogido como uno de los suyos.