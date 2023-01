Jacky Bracamontes: "Lloré mucho por no haber sido Miss Universo"

ENTREVISTA Miss Chile 2022: "Vivir fuera de mi país no me hace menos chilena"

Bracamontes representó a México en el Miss Universo 2001 y ha acompañado el concurso durante los últimos tres años como conductora.

-Esta no es la primera vez que conduces Miss Universo, ¿qué dirías tiene esta 71 edición de especial?

Vamos a repasar el show, vamos a repasar el guion, a ver qué sorpresas hay. Todavía no sé nada, pero lo que sí sé es que hay una nueva dueña, así que veremos si ese cambio se ve reflejado en el show.

Concursaste en el Miss Universo 2001, ¿cómo dirías que ha evolucionado el certamen en estas últimas dos décadas?

Es un concurso totalmente diferente a mí parecer, ya que me ha tocado estar cerca estos últimos tres años, este es el cuarto que me toca. Y el cambio más fuerte que he visto es que las finalistas no hablaban tanto durante el concurso. En mi momento eran solo 10 finalistas las que pasaban, ahora son 20.

No sé si este año cambie esa regla, pero es una oportunidad para que más participantes se muestren. Y a la hora de ver a las finalistas, no es solo verlas desfilar en traje de baño, en traje de noche, sino que las vamos hablar desde el principio. Y eso es importante porque vamos conociendo cómo piensan, cómo son, su carisma. Y eso creo que ha aportado mucho al certamen.

¿Qué es lo que más recuerdas de esa experiencia? ¿Cómo te marcó?

Fue una experiencia muy linda que marcó mi vida. A diferencia de este año que las participantes están aquí durante 10 días en la ciudad sede, a mí me toco estar un mes en Puerto Rico, visitando varias ciudades, haciendo fotos promocionales, asistiendo a cenas. Había mucho más convivio entre nosotras, es lo que yo veo, pero me tocó conocer a gente muy interesante.

Fue muy lindo que me consideraran entre las favoritas, aunque eso no me ayudó en lo que sucedió, que no pasé entre las finalistas. Y fue un golpe más fuerte para mí, porque no contemplé no estar en las finalistas. Así que fue un golpe que me hizo aprender mucho y lo agradezco, porque me hizo ser la persona que soy hoy. Pero fue una experiencia que no cambiaría por nada. Y, tal vez, si regresáramos el tiempo diría que me quedaría así.

Es difícil decirlo porque en su momento lloré mucho por no haber sido elegida Miss Universo. Pero hoy por hoy me quedaría en el mismo lugar donde estoy. Por algo pasan las cosas.

No falta quien se cuestione el propósito de estos concursos, porque tal vez hayan contribuido a imponer patrones de belleza, ¿qué opinas al respecto?

Soy fanática del Miss Universo desde antes de participar. Me emocioné muchísimo cuando Lupita Jones quedó como la primera Miss Universo mexicana. Estaba muy feliz. Desde ahí empecé a seguir mucho más el concurso y me encanta. Me parece un certamen para celebrar la belleza física, la belleza interna, la integral, la inteligencia de la mujer. Y hay tantos países participando, tantas bellezas en ese escenario que me encanta. Y lo que digo es que debemos aprender a respetar las diferentes opiniones, a quien le gusta y a quien no.

Si tuvieras el poder, ¿qué cambiarías de este certamen de belleza?

Siento que el certamen ha evolucionado muchísimo, me encanta que ahora las escuchamos más y sabemos que traen por dentro cada una de las participantes finalistas. Tal vez, como son tantos países, pondría más finalistas, unas 25 o 30 en vez de solo 20 (risas).

¿Qué consejo darías a las participantes de esta edición?

Les diría que lo disfruten y que son muy afortunadas de estar ahí representando a sus países, que es un orgullo enorme representar a nuestros países. Y que sean ellas mismas. Yo, como fan del concurso y al estar observando a cada una de ellas, lo que busco es una mujer auténtica. Que se la gocen, que sean auténticas y que den todo de sí.

¿Alguna favorita entre las concursantes latinas?

Esta mal que lo diga, pero sí tengo varias favoritas. Obviamente México, que aparte de ser guapísima y representar las raíces mexicanas, cosa me que me encanta, tiene una presencia hermosa, trabaja bien la pasarela, tiene carisma. Pero también está por ahí Colombia, que es espectacular, Puerto Rico, esa cara angelical, hermosa, perfecta.

Chile está muy guapa. Venezuela, ¡qué cosa! Es una Diosa. Perú también, me estoy yendo por las latinas, porque son las que me han llamado la atención. Está complicado este año, ojalá que sea una latina, esperemos que así sea.