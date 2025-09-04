jueves 4  de  septiembre 2025
ACUERDOS

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco

En una visita a Quito, el secretario estadounidense, Marco Rubio, estrechó lazos con el gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se estrechan la mano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el 4 de septiembre de 2025. El jueves, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, abordó el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en Ecuador, un país azotado por la violencia, mientras aboga por una ofensiva de primera línea contra los grupos criminales de la región.&nbsp;

Foto de Jacquelyn Martin / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció el jueves una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

En una visita a Quito, el secretario estadounidense estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro a quien llamó "fugitivo de la justicia estadounidense".

Además, Rubio anunció que Estado Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones.

También señaló que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocaría directamente en el punto de mira de Estados Unidos.

"Grupos criminales"

Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los años recientes han transformado a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.

En sus declaraciones, Rubio aseguró que Estados Unidos ayuda a Ecuador a "librar una guerra contra estos animales salvajes, estos terroristas".

"Esta administración lo está afrontando como nunca antes se había afrontado", añadió.

Noboa de 37 años, nació en Miami, la ciudad natal de Rubio, un estadounidense de origen cubano, crítico vehemente de los dirigentes de izquierda en América Latina.

"Fugitivo"

La visita de Rubio a Ecuador se produce dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran que destruyeron una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por un banda de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.

Por ese hecho, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales.

El secretario de Estado advirtió que habrá más ataques y este jueves se refirió al dictador venezolano como un "fugitivo de la justicia estadounidense".

"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", afirmó Rubio.

Alianza

Reelegido en mayo, Noboa es un empresario bananero que ha consolidado su poder político en Ecuador desde su sorpresivo triunfo electoral de 2023.

Para Rubio, podría seguir los pasos del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya guerra contra las pandillas redujo a mínimos históricos la violencia criminal en su país.

Por la nación sudamericana transita un 70% de la producción mundial de cocaína. Casi la mitad de ésta va hacia Estados Unidos.

Ecuador sufre la violencia de numerosas bandas ligadas a cárteles internacionales y se convirtió en la nación más peligrosa de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según Insight Crime.

"Cooperación bilateral"

Desde la llegada al poder de Noboa y Trump, ambos países consolidaron su alianza. Ecuador recibe apoyo logístico y de inteligencia de Washington y recientemente restableció la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Además, Noboa planea reformar la Constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

Según la canciller Gabriela Sommerfeld, "hay posibilidad" de que Washington instale una base en territorio ecuatoriano, como la que tuvo hasta 2009. Entonces el gobierno del izquierdista Rafael Correa terminó un acuerdo que permitía a Estados Unidos realizar operaciones antidrogas desde el puerto pesquero de Manta (oeste).

FUENTE: Con información de AFP

